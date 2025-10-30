Mau News: ट्रेन में घूमती रही लाश, अपने ही थाना क्षेत्र में कैसे पहुंची…?

वहीं जीआरपी के प्रभारी राज कपूर सिंह ने बताया कि मुंबई से मऊ आने वाली स्पे. ट्रेन 01027 में 10 बजे सूचना मिली कि शव पड़ा हुआ है। हम लोगों ने अपने जवानों को भेज कर उसको दिखाए, मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने युवक के पास पहुंच देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। हम लोग पिपरी स्टेशन पर युवक को उतरवाया और जांच के लिए डॉक्टर की टीम को बुलाया।