Mau News: ट्रेन में घूमती रही लाश, अपने ही थाना क्षेत्र में कैसे पहुंची…?

Mau News: मऊ थाना सराय लखनसी क्षेत्र के चोरपाखुर्द गांव से गायब युवक की पता होने की सूचना दो दिन पहले पुलिस को दी थी, उसकी लाश मुंबई से मऊ के ट्रेन बोगी से पिपरीडीह थाना क्षेत्र में रेलवे जीआरपी पुलिस ने बरामद किया। और इसका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
इस मामले में कुछ समय नाटकीय मोड़ आ गया जब मुंबई से आ रही ट्रेन से मिले युवक की एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया, जिसमें कि उसे युवक को चार से पांच लोग तालिबानी तरीके से मारते पीटते दिख रहे हैं। चोरी से बनाए गए यह वीडियो कब का है यह तो नहीं पता चला। मृतक युवक को इसी घटना के बाद से लापता होना बताया गया।
सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि लापता युवक जी थाना क्षेत्र का रहने वाला है इस थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन पर मुंबई से लौट रही ट्रेन में उसे युवक की लाश मिल गई।
वहीं मृतक के परिजन गौरव राय ने बताया कि मरने वाला मेरा भाई था जिसका नाम विवेक कुमार राय था जिसका उम्र 22 वर्ष था हमारे पाटीदार अजीत राय अमित राय राजू राय आयुष राय राजू के लड़के अन्य कुछ लोगों ने लड़के को बुरी तरह से मारा है।
28 तारीख को यह लोग लाकर अपने घर पर मारे पीटे है और लड़के को मारपीट कर फेंक दिए मैं विद्यालय में टीचर हूं, जैसे ही मुझे इसकी सूचना मिली मऊ जीआरपी से विवेक राय की लाश यहां मिली है रेलवे ट्रेन के जनरल कोच में उसकी लाश मिली है।
मुंबई से चलकर मऊ तक आने वाली स्पेशल गाड़ी में युवक की लाश मिलने से सनसनी मच गई मृतक युवक का शव पिपरीडीह स्टेशन पर पाया गया है। इसके पहले करने वाले जितने भी वीडियो में दिख रहा है इन्होंने हमको और मेरे पिताजी को भी पहले करने की धमकी दिया है।
पूरे घटनाक्रम का वीडियो मेरे बहन ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया करने वाले व्यक्ति में राजू राय नाम का शख्स 8 सालों तक सजा काटा है मर्डर केस में, हम लोग का गांव चोरपा खुद सरायलखंसी क्षेत्र में पड़ता है।
वहीं जीआरपी के प्रभारी राज कपूर सिंह ने बताया कि मुंबई से मऊ आने वाली स्पे. ट्रेन 01027 में 10 बजे सूचना मिली कि शव पड़ा हुआ है। हम लोगों ने अपने जवानों को भेज कर उसको दिखाए, मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने युवक के पास पहुंच देखा तो उसकी सांस नहीं चल रही थी। हम लोग पिपरी स्टेशन पर युवक को उतरवाया और जांच के लिए डॉक्टर की टीम को बुलाया।
डॉक्टर ने जांच पड़ताल के दौरान कहा की इसकी मृत्यु हो चुकी है। हमने एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल पोस्टमार्टम हाउस के लिए शव को भेज दिया।
