UP PET Exam: अव्यवस्थाओं के बीच संपन्न हुई पहले दिन की पीईटी परीक्षा, अभ्यर्थियों को नहीं मिली कोई सुविधा, पुलिस ने भांजी लाठियां



आपको बता दें कि मऊ में 17 परीक्षा केंद्रों पर आज दो पालियों में पीईटी की परीक्षा हुई। दूर दूर से परीक्षा देने आए अभ्यर्थी दुर्व्यवस्थाओं का शिकार रहे। गोरखपुर से अपनी दो बच्चियों को परीक्षा दिलाने ले आई महिला ने बात करते हुए कहा कि बच्चियों को लेकर हम खासे परेशान रहे। ठहरने और परिवहन की कोई सुविधा नहीं दी गई थी। बेहतर होता कि परीक्षा केंद्र नजदीक बनाए गए होते।