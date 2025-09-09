Mau Crime: जिसके अपरहण का फैलाया गया अफवाह, वह निकला 43 मामले का अभियुक्त गैंगेस्टर

पुलिस के अनुसार, संजय यादव बहरियाबाद थाना का वांछित अभियुक्त है, जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत गंभीर धाराओं में कुल 43 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम के साथ दुल्लहपुर, बिरनो और बहरियाबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर देर रात उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि होते ही देर रात फैली अपहरण की अफवाह शांत हो गई, हालांकि घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है।