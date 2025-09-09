Mau Crime: जिसके अपरहण का फैलाया गया अफवाह, वह निकला 43 मामले का अभियुक्त गैंगेस्टर

Ghazipur Crime: मऊ में सोमवार देर रात हुई कथित अपहरण की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी, लेकिन जांच में हकीकत कुछ और ही सामने आई। दरअसल, यह कोई अपहरण नहीं बल्कि पुलिस की सुनियोजित कार्रवाई थी। पुलिस ने गैंगस्टर संजय यादव को मऊ से गिरफ्तार किया।
गाजीपुर जिले के बनकटा निवासी और पूर्व ब्लॉक प्रमुख परिवार से जुड़े संजय यादव की पत्नी किरण यादव ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि हथियारबंद लोग उनके पति को जबरन उठा ले गए हैं। इस पर हड़कंप मच गया, लेकिन बहरियाबाद थानाध्यक्ष कृष्ण प्रताप सिंह ने मंगलवार की शाम पांच बताया कि पुलिस ने ही संजय यादव को मऊ से गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार, संजय यादव बहरियाबाद थाना का वांछित अभियुक्त है, जिस पर हत्या, रंगदारी, लूट समेत गंभीर धाराओं में कुल 43 मुकदमे दर्ज हैं। लंबे समय से उसकी तलाश की जा रही थी और मुखबिर की सूचना पर क्राइम ब्रांच टीम के साथ दुल्लहपुर, बिरनो और बहरियाबाद पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर देर रात उसे दबोच लिया। गिरफ्तारी की पुष्टि होते ही देर रात फैली अपहरण की अफवाह शांत हो गई, हालांकि घटना के दौरान इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना रहा। पुलिस अब उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुटी है।