Mau news: गुनाह की कमाई नहीं बचेगी, साड़ी चोरी कर कमाए लाखों पर पुलिस का शिकंजा

प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर पुलिस मऊ द्वारा मु.अ.सं 45/25 धारा 305(क)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ की से सम्बन्धित अभियुक्त होजैफा नसीम पुत्र नसीम उर्फ कोठा निवासी कासिमपुरा निकट खीरीबाग थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के द्वारा अपराध कर अर्जित सम्पत्ति के सम्बन्ध में जानकारी की गयी तो पाया गया कि अभियुक्त द्वारा 6 – 7 वर्षों से लगातार चोरी कर बेची गयी साड़ियों से जो धन इकट्ठा किया गया है, उसे बन्धन बैंक सदर चौक थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ के खाता संख्या- 50190017716602 में फिक्स डिपॉजिट किया गया है। जिसका विवरण प्राप्त किया गया तो अभियुक्त के उक्त बैंक खाते में कुल 33,50,000 रू0 (तैंतीस लाख पचास हजार रू0) होना पाये गये। जो अपराध कर प्रत्यक्ष रूप से अर्जित सम्पत्ति होना पाया गया , जिसको अन्तर्गत धारा 107(1) बी.एन.एस.एस. में नियमानुसार जब्त किये जाने हेतु माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय को रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी , माननीय न्यायालय के आदेश के क्रम में उक्त बैंक खाते में कुल 33,50,000 रू0 (तैंतीस लाख पचास हजार रू0) को जब्त कराया गया है ।