Mau News: तमसा नदी के गायघाट पर आयोजित हुआ “हर घाट तिरंगा” कार्यक्रम



यह अभियान हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और त्याग की याद दिलाता है, साथ ही हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा को भी व्यक्त करता है। "हर घर तिरंगा" न केवल हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदार नागरिकता के संस्कार भी विकसित करता है।

इसी भावना और उद्देश्य के साथ, आज मऊ जनपद के तमसा नदी के गायघाट तट पर हर घाट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन जिला गंगा समिति, मऊ द्वारा किया गया।

तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. हेमंत यादव, जिला परियोजना अधिकारी ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है। यह हमारे देश की पहचान है। तभी तो भारत माँ के सपूत, लेखक श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने लिखा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा इसकी शान न जाए, चाहे जान भले चली जाए

कार्यक्रम में श्रीमती सुदामी देवी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, भीटी, मऊ एवं मुस्लिम इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।