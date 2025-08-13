Patrika LogoSwitch to English

मऊ

Mau News: तमसा नदी के गायघाट पर आयोजित हुआ "हर घाट तिरंगा" कार्यक्रम

छात्रों एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि जब तक हमारा नदियों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, तब तक नदियाँ स्वच्छ नहीं होंगी। इसी उद्देश्य से “हर घाट तिरंगा” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को नदियों को स्वच्छ रखने, उनमें कूड़ा-कचरा न फेंकने तथा लोगों को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 13, 2025

Mau
Mau news: Pc: पत्रिका

मऊ जनपद के तमसा नदी के गायघाट पर हर घाट तिरंगा अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया । यह कार्यक्रम गंगा बचाओ समिति द्वारा किया गया। जिसमें बताया गया कि हर घर तिरंगा अभियान हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और स्वतंत्रता का सशक्त प्रतीक है। तिरंगा केवल एक ध्वज नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, बलिदानों और सपनों का प्रतिनिधित्व करता है। जब देश का हर नागरिक अपने घर पर तिरंगा फहराता है, तो यह पूरे राष्ट्र में सामूहिक देशभक्ति की भावना को प्रबल करता है और सभी वर्ग, धर्म, जाति एवं क्षेत्र के लोगों को एक सूत्र में बांधता है।


यह अभियान हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के अदम्य साहस और त्याग की याद दिलाता है, साथ ही हमारे संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जैसे आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा को भी व्यक्त करता है। "हर घर तिरंगा" न केवल हमें हमारे गौरवशाली इतिहास से जोड़ता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों में राष्ट्रप्रेम और जिम्मेदार नागरिकता के संस्कार भी विकसित करता है।
इसी भावना और उद्देश्य के साथ, आज मऊ जनपद के तमसा नदी के गायघाट तट पर हर घाट तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन जिला गंगा समिति, मऊ द्वारा किया गया।
तिरंगे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ. हेमंत यादव, जिला परियोजना अधिकारी ने कहा कि तिरंगा हमारे देश की आन, बान और शान है। यह हमारे देश की पहचान है। तभी तो भारत माँ के सपूत, लेखक श्यामलाल गुप्त 'पार्षद' ने लिखा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊँचा रहे हमारा इसकी शान न जाए, चाहे जान भले चली जाए
कार्यक्रम में श्रीमती सुदामी देवी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, भीटी, मऊ एवं मुस्लिम इंटर कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।


छात्रों एवं अध्यापकों को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि जब तक हमारा नदियों से भावनात्मक जुड़ाव नहीं होगा, तब तक नदियाँ स्वच्छ नहीं होंगी।
इसी उद्देश्य से “हर घाट तिरंगा” कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान छात्रों को नदियों को स्वच्छ रखने, उनमें कूड़ा-कचरा न फेंकने तथा लोगों को जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई।


कार्यक्रम में सक्रिय रूप से प्रबंधक जयप्रकाश प्रजापति, संदीप कुमार प्रजापति, प्रधानाचार्य उमेश चंद्र, मुस्लिम इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य चंद्र भूषण राय, जमीरु रहमान, नितीश राय, ज़ियायुल इस्लाम, वसी अकतर, मुनव्वर, सितन यादव, प्रियंका सिंह, स्वेता मौर्या, शिवम गुप्ता आदि गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

up news

UP News Hindi

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

13 Aug 2025 10:29 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Mau News: तमसा नदी के गायघाट पर आयोजित हुआ "हर घाट तिरंगा" कार्यक्रम

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.