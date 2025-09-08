Patrika LogoSwitch to English

मऊ

UP PET Exam: देर रात्रि तक अभ्यर्थियों की रेलवे स्टेशन पर रही भीड़, प

मऊ शहर कोतवाल अनिल सिंह ने अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में बैठाने का प्रबंध किया। शनिवार शाम को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इसके बाद सिविल पुलिस ने मोर्चा संभाला।

मऊ

Abhishek Singh

Sep 08, 2025

Mau News: मऊ जनपद में दो दिवसीय पेट परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हुई। परीक्षा के बाद मऊ जंक्शन और रोडवेज पर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ जमा हो गई। रात 11 बजे तक रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों की भीड़ मौजूद रही।

जिले में कुल 17 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 31,200 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 23,462 ने परीक्षा दी, जबकि 7,738 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे।

सिविल पुलिस ने संभाला मोर्चा

शहर कोतवाल अनिल सिंह ने अभ्यर्थियों को व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में बैठाने का प्रबंध किया। शनिवार शाम को भीड़ नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था। इसके बाद सिविल पुलिस ने मोर्चा संभाला।

स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार, सीओ सिटी अंजनी कुमार पांडे, कोतवाल अनिल कुमार सिंह और पुलिस उपाधीक्षक रेलवे बलिया सवि रत्न गौतम मौके पर मौजूद रहे।

कोतवाल अनिल कुमार सिंह लाउडस्पीकर से लगातार ट्रेनों की जानकारी देते रहे। रेलवे ने अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया। रोडवेज पर भी पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई थी ताकि अभ्यर्थियों को कोई परेशानी न हो।

Published on:

08 Sept 2025 11:43 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / UP PET Exam: देर रात्रि तक अभ्यर्थियों की रेलवे स्टेशन पर रही भीड़, प

