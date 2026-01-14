घोसी उपचुनाव: क्या अखिलेश यादव को कांग्रेस ने दे दिया हथियार डालने के संकेत?

अगर कांग्रेस और सपा 2027 में साथ चुनाव लड़ते हैं, तो सीटों का बंटवारा बड़ा मुद्दा बनेगा। दिलीप तिवारी का मानना है कि सपा यूपी में बहुत मजबूत है। लोकसभा चुनाव में भी सपा ने अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस भले ही 100 से ज्यादा सीटों की मांग करे, लेकिन सपा उसे 50 से ज्यादा सीटें देने की गलती नहीं करेगी। उन्होंने बिहार का उदाहरण दिया, जहां कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। उसके बाद सपा कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं देगी। सपा जानती है कि यूपी में उसका बोलबाला है, इसलिए वह अपनी मजबूती बनाए रखना चाहेगी। वहीं लोकसभा चुनाव के बाद हमने देखा था कि दोनों के अखिलेश यादव ने कहा था कि वो यूपी में अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस ने घोसी सीट पर समर्थन देकर यह साबित किया है कि यूपी में सपा ही कांग्रेस का बड़ा भाई है।