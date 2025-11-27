UP SIR News: एस आई आर के कारण टलीं परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं, जानिए अब कबसे होंगी

SIR News: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के चलते परिषदीय स्कूलों में प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। अब ये परीक्षाएँ नई तिथियों के अनुसार 10 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएँगी।