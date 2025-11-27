UP SIR News: एस आई आर के कारण टलीं परिषदीय स्कूलों की परीक्षाएं, जानिए अब कबसे होंगी

UP news
SIR News: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के चलते परिषदीय स्कूलों में प्रस्तावित अर्धवार्षिक परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। अब ये परीक्षाएँ नई तिथियों के अनुसार 10 से 15 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएँगी।
गौरतलब है कि पहले अर्धवार्षिक परीक्षाएँ 28 नवंबर से 3 दिसंबर तक कराई जानी थीं, लेकिन एसआईआर कार्य में बड़ी संख्या में शिक्षकों की तैनाती होने से उनकी उपलब्धता प्रभावित हुई।
प्रदेश में पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारी के मद्देनज़र चल रहे इस विशेष पुनरीक्षण अभियान में शिक्षकों की व्यापक भागीदारी को देखते हुए परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव का निर्णय लिया गया है।
