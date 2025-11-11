Weather News: मौसम में उतार चढाव से लोग पड़ रहे बीमार, दिन में खिली धूप, रात में गिरेगा तापमान

Weather news, Pc: Ai
Mau Weather: मंगलवार को जिले में मौसम सामान्य और सुहावना बना हुआ है। दिनभर तेज धूप खिली रहने से लोगों ने हल्की गर्मी का अनुभव किया। दोपहर के समय अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।
मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और दिनभर धूप निकलने की संभावना है। शाम होते-होते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। रात में तापमान घटकर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
हल्की ठंडी हवा के कारण सुबह और देर शाम लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर मऊ नाथ भजन का मौसम आज के दिन सैर-सपाटे और दैनिक कार्यों के लिए अनुकूल बना हुआ है।
