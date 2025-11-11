Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मऊ

Weather News: मौसम में उतार चढाव से लोग पड़ रहे बीमार, दिन में खिली धूप, रात में गिरेगा तापमान

मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और दिनभर धूप निकलने की संभावना है। शाम होते-होते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। रात में तापमान घटकर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

मऊ

image

Abhishek Singh

Nov 11, 2025

Mau weather

Weather news, Pc: Ai

Mau Weather: मंगलवार को जिले में मौसम सामान्य और सुहावना बना हुआ है। दिनभर तेज धूप खिली रहने से लोगों ने हल्की गर्मी का अनुभव किया। दोपहर के समय अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया, जबकि न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार आसमान साफ रहेगा और दिनभर धूप निकलने की संभावना है। शाम होते-होते तापमान में गिरावट आएगी, जिससे हल्की ठंड महसूस की जा सकती है। रात में तापमान घटकर 17 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।

गुलाबी ठंड से मौसम बना सुहाना

हल्की ठंडी हवा के कारण सुबह और देर शाम लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर मऊ नाथ भजन का मौसम आज के दिन सैर-सपाटे और दैनिक कार्यों के लिए अनुकूल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

weather alert

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

11 Nov 2025 12:49 pm

Published on:

11 Nov 2025 12:44 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather News: मौसम में उतार चढाव से लोग पड़ रहे बीमार, दिन में खिली धूप, रात में गिरेगा तापमान

पत्रिका लाइव अपडेट

Delhi Blast Live Updates: अमित शाह के आवास पर चल रही बड़ी बैठक, चीफ जस्टिस बोले- हमें उम्मीद है कि…

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

मऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Mau News: जिले में 44 उपनिरीक्षकों का तबादला, पुलिस कप्तान इलामारन जी का बड़ा कदम

दिल्ली में धमाके के बाद प्रयागराज में हाई अलर्ट घोषित
मऊ

Mau Rail News: चेन पुलिंग से रुकी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, लगा लंबा जाम

Mau
मऊ

Mau Crime: बकरी के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, तीन महिलाएं और एक 10 वर्षीय बालक घायल

Mau news,
मऊ

मऊ में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने किया महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण, बोले – बिहार में बन रही नीतीश की सरकार

मऊ

Mau Cirme: हिस्ट्रीशीटर का हत्या करने वाले बदमाश विवेक गौड़ का एनकाउंटर

मऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.