Weather News: मौसम में उतार चढाव से लोग पड़ रहे बीमार, दिन में खिली धूप, रात में गिरेगा तापमान

हल्की ठंडी हवा के कारण सुबह और देर शाम लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल बारिश के कोई आसार नहीं हैं और मौसम पूरी तरह शुष्क रहेगा। कुल मिलाकर मऊ नाथ भजन का मौसम आज के दिन सैर-सपाटे और दैनिक कार्यों के लिए अनुकूल बना हुआ है।