मऊ

Weather Update: मऊ में भारी बारिश का अलर्ट, 14 अगस्त तक जम कर बरसेंगे बदरा

सप्ताहांत में भी बादल बरकरार रहेंगे। शनिवार और रविवार को सुबह और शाम के समय हल्की बारिश के आसार हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत में, सोमवार और मंगलवार को, गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मऊ

Abhishek Singh

Aug 13, 2025

Mau
Mau ka mausam, Pic- abhishek

Mau weather news: उत्तर प्रदेश में मानसून का असर फिलहाल जारी है। बुधवार सुबह से रुक-रुक कर बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहावना जरूर हुआ है, लेकिन उमस में कोई खास राहत नहीं मिली। आज अधिकतम तापमान लगभग 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को भी आसमान में बादल छाए रहेंगे और बीच-बीच में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तापमान में मामूली बढ़ोतरी के साथ अधिकतम पारा 32 डिग्री तक जा सकता है। शुक्रवार को आंशिक रूप से धूप निकलेगी, हालांकि कुछ क्षेत्रों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

सप्ताहांत में भी बादल बरकरार रहेंगे। शनिवार और रविवार को सुबह और शाम के समय हल्की बारिश के आसार हैं। अगले हफ्ते की शुरुआत में, सोमवार और मंगलवार को, गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखें और गरज-चमक के दौरान खुले स्थानों से बचें।

Published on:

13 Aug 2025 02:54 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Mau / Weather Update: मऊ में भारी बारिश का अलर्ट, 14 अगस्त तक जम कर बरसेंगे बदरा

