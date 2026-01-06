Weather update: नहीं मिली ठंड से राहत, आज पूरे दिन नहीं हुए भगवान भास्कर के दर्शन



मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे का असर बना रह सकता है, हालांकि इसकी तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं। वहीं राहत की बात यह है कि आने वाले 48 घंटों में कुछ जिलों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है, जिससे धूप के कारण दिन में ठंड से मामूली राहत मिल सकती है। लेकिन रात के तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप निकलने के आसार हैं, जिससे कोहरे का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा, लेकिन ठंड का प्रकोप अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।