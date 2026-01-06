6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Weather update: नहीं मिली ठंड से राहत, आज पूरे दिन नहीं हुए भगवान भास्कर के दर्शन

10 दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। 10 से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं ने गलन और ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। ठंडी हवा के कारण दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित बना हुआ है।

मऊ

image

Abhishek Singh

Jan 06, 2026

Cold Weather News: प्रदेश में पिछले 10 दिनों से कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। 10 से 15 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं ने गलन और ठिठुरन को और बढ़ा दिया है। ठंडी हवा के कारण दिन और रात के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित बना हुआ है।


सोमवार को राजधानी लखनऊ और आसपास के कुछ जिलों में धूप निकलने से दिन के अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली और पारा 18.6 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया। इसके बावजूद रात की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें कम नहीं होने दीं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जिससे सुबह और रात में कड़ाके की ठंड महसूस की गई।

तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम


मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में कोहरे का असर बना रह सकता है, हालांकि इसकी तीव्रता में कमी आने के संकेत हैं। वहीं राहत की बात यह है कि आने वाले 48 घंटों में कुछ जिलों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि संभव है, जिससे धूप के कारण दिन में ठंड से मामूली राहत मिल सकती है। लेकिन रात के तापमान में फिलहाल कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो दिनों में प्रदेश के अधिकांश जिलों में धूप निकलने के आसार हैं, जिससे कोहरे का प्रभाव धीरे-धीरे कम होगा, लेकिन ठंड का प्रकोप अभी कुछ दिनों तक जारी रह सकता है।

संबंधित विषय:

up weather

UP Weather Forecast

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

06 Jan 2026 05:15 pm

