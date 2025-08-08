Weather update: बारिश से लुढ़का पारा, जानिए कब तक होगी बरसात



प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, विशेषकर शाम के समय। किसानों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही, भारी बारिश की स्थिति में जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की भी चेतावनी दी गई है।

मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है।