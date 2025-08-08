Weather update: बारिश से लुढ़का पारा, जानिए कब तक होगी बरसात

Mau Weather: मऊ जनपद में आज का मौसम आंशिक रूप से बादलयुक्त बना हुआ है, और दिन चढ़ने के साथ बारिश की गतिविधियों में इज़ाफा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार, दोपहर बाद हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं, जबकि शाम होते-होते गरज-चमक के साथ तेज़ बौछारें पड़ सकती हैं।
दोपहर 2 बजे के बाद से आसमान में घने बादल छाए रहड़ और बीच-बीच में बारिश होती रही। विशेष रूप से शाम 8 बजे से रात 10 बजे के बीच बिजली कड़कने और तेज़ बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रहेगा, जबकि आद्र्रता का स्तर अधिक होने के कारण उमस भी महसूस की जाएगी।
रात में मौसम में मामूली गिरावट आएगी, तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। हालांकि बादल छाए रहेंगे और रुक-रुक कर हल्की बारिश होती रह सकती है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे मौसम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें, विशेषकर शाम के समय। किसानों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। साथ ही, भारी बारिश की स्थिति में जलभराव वाले क्षेत्रों से बचने की भी चेतावनी दी गई है।
मौसम विभाग के अनुसार 14 अगस्त तक ऐसे ही मौसम रहने की संभावना है।