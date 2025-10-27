महिलाओं ने भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देकर की छठ पूजा



Chhath Puja: लोक महापर्व छठ पूजा की पावन बेला पर सोमवार की शाम डूबते सूर्य और मंगलवार की भोर उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर व्रती महिलाओं ने भगवान सूर्य देव से अपने परिवार की सुख-समृद्धि और मंगलकामना की। तमसा नदी के राजघाट और रामघाट पर श्रद्धालुओं की हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसने पूरे क्षेत्र को भक्ति और आस्था के रंग में रंग दिया।