Diwali Crime: पटाखा विवाद में युवक की हत्या, चचेरे भाई की हालत नाजुक

मृतक की पहचान 19 वर्षीय अजय चौहान पुत्र अरविंद चौहान के रूप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक राधेश्याम चौहान (19 वर्ष), पुत्र लालधर चौहान, को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों सगे चचेरे भाई और कटिहारी गांव निवासी हैं।घटना के संबंध में बताया गया कि दीपावली की शाम दोनों युवक अपने घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई। संघर्ष के दौरान अजय को सिर में गंभीर चोट आई। परिजन तत्काल उसे 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।