Diwali Crime: पटाखा विवाद में युवक की हत्या, चचेरे भाई की हालत नाजुक

पलामू में युवक की गोली मारकर की हत्या
Mau Murder News: दीपावली के उल्लास ने रविवार रात मऊ जिले में मातम का रूप ले लिया। घोसी कोतवाली क्षेत्र के कटिहारी गांव में पटाखा फोड़ने को लेकर हुए विवाद ने ऐसा तूल पकड़ा कि एक युवक की सिर फोड़कर हत्या कर दी गई, जबकि उसका चचेरा भाई जिंदगी और मौत से जूझ रहा है।
मृतक की पहचान 19 वर्षीय अजय चौहान पुत्र अरविंद चौहान के रूप में हुई है। वहीं, गंभीर रूप से घायल युवक राधेश्याम चौहान (19 वर्ष), पुत्र लालधर चौहान, को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दोनों सगे चचेरे भाई और कटिहारी गांव निवासी हैं।घटना के संबंध में बताया गया कि दीपावली की शाम दोनों युवक अपने घर के सामने पटाखे फोड़ रहे थे। इसी दौरान गांव के कुछ युवकों से कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते खूनी झड़प में बदल गई। संघर्ष के दौरान अजय को सिर में गंभीर चोट आई। परिजन तत्काल उसे 108 एंबुलेंस से जिला अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना मिलते ही घोसी सर्कल अधिकारी जितेंद्र सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक अनूप कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। घटना स्थल की जांच की गई और संभावित आरोपियों की तलाश शुरू हो गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया है और पूरे मामले की गहन जांच जारी है।
मऊ
उत्तर प्रदेश
