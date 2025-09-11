एआईएमआईएम नेता शौकत अली का बड़ा हमला! धीरेंद्र शास्त्री और मौलाना शहाबुद्दीन को बताया भाजपा का “जोकर”

धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयानों पर निशाना साधते हुए शौकत अली ने कहा कि अगर वे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करें तो जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बातें खुलेआम की जा रही हैं और उस पर कोई रोक-टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास जब 302 सांसद थे तो फिर हिंदू राष्ट्र का बिल संसद में क्यों नहीं लाया गया?