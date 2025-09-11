एआईएमआईएम नेता शौकत अली का बड़ा हमला! धीरेंद्र शास्त्री और मौलाना शहाबुद्दीन को बताया भाजपा का “जोकर”

UP Politics News Today In Hindi: मेरठ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने बाबा बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि देशभक्ति किसी गीत या गाने से साबित नहीं होती। सरकार की शह मिलने के कारण ही धीरेंद्र शास्त्री इस तरह के बयान दे रहे हैं।
शौकत अली ने सवाल उठाया कि मेरठ की धरती पर जिन स्वतंत्रता सेनानियों की तख्तियां लगी हैं, क्या वे देशभक्त नहीं थे? शामली से लेकर लाहौर तक जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, क्या वे देशभक्त नहीं थे? उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई के दौरान किसी मस्जिद या मंदिर में राष्ट्रगान बजता था क्या? आखिर देशभक्ति का पैमाना कौन तय करेगा?
धीरेंद्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयानों पर निशाना साधते हुए शौकत अली ने कहा कि अगर वे मुस्लिम राष्ट्र बनाने की बात करें तो जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन हिंदू राष्ट्र की बातें खुलेआम की जा रही हैं और उस पर कोई रोक-टोक नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास जब 302 सांसद थे तो फिर हिंदू राष्ट्र का बिल संसद में क्यों नहीं लाया गया?
धीरेंद्र शास्त्री पर भीड़ जुटाने का आरोप लगाते हुए शौकत अली ने कहा कि जैसे डमरू बजता है तो भीड़ इकट्ठा हो जाती है, वैसे ही शास्त्री भी भीड़ जुटाकर उसका फायदा उठा रहे हैं। उनका कहना था कि भीड़ जुटाने से कोई राष्ट्रवादी या देशभक्त नहीं हो जाता।
केवल धीरेंद्र शास्त्री ही नहीं, बल्कि शौकत अली ने मौलाना शहाबुद्दीन पर भी भाजपा से मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जैसे धीरेंद्र शास्त्री भाजपा के "जोकर" हैं, वैसे ही मौलाना शहाबुद्दीन भी भाजपा के "जोकर" हैं। ये लोग वही बोलते हैं, जो भाजपा उनसे बुलवाती है।