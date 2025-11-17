इंटरनेशनल स्टार अन्नू रानी की जिंदगी में नया मोड़: जेवलिन क्वीन के हाथों में सजेगी मेहंदी, साहिल संग कल लेंगी 7 फेरे

Javelin thrower annu rani wedding: इंटरनेशनल जेवलिन थ्रोअर और भारत की स्टार एथलीट अन्नू रानी की शादी की तैयारियों ने मेरठ के बहादुरपुर गांव में उत्सव का माहौल बना दिया है। घर में मेहमानों की चहल-पहल बढ़ चुकी है, ढोलक की थाप और बन्नी गीतों से आंगन गूंज रहा है। 18 नवंबर को अन्नू, किक बॉक्सर साहिल के साथ सात फेरे लेंगी। शादी मेरठ के गोल्डन विवाह मंडप में होगी, जबकि 19 नवंबर को रोहतक में भव्य रिसेप्शन रखा गया है। इस अवसर पर खेल मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक कई दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है।