Meerut News: रिश्वतखोरी पर CBI का बड़ा एक्शन! CGHS के अधिकारी को 5 लाख की रिश्वत लेते किया अरेस्ट, जानें पूरा मामला

CBI arrests CGHS officers taking 5 lakh bribe in Meerut: मेरठ में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के अपर निदेशक, मुख्य निरीक्षक और एक निजी कर्मचारी को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई हाईफील्ड स्पेशलिटी हॉस्पिटल के संचालक की शिकायत पर की गई। आरोपियों ने अस्पताल का पैनल निलंबित करने की धमकी देकर कुल 50 लाख रुपये की मांग की थी।