मेरठ कांड पर राजनीति: मायावती फिर शांत, अखिलेश एक्टिव, क्या चंद्रशेखर पड़ेंगे सब पर भारी

चंद्रशेखर का नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है। 2017 के सहारनपुर मामले में उन पर 24 से ज्यादा FIR दर्ज हुईं, जिनमें से कुछ आज भी कोर्ट में चल रहे हैं। हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर हिंसा से जुड़े कुछ मामलों में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। 2025 में सबसे बड़ा विवाद तब सामने आया जब इंदौर की PHD स्कॉलर डॉ. रोहिणी घावरी ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि चंद्रशेखर ने उन्हें राजनीतिक के लिए इस्तेमाल किया और बाद में रिश्ते तोड़ दिए। रोहिणी ने इसे 'पीड़िता नंबर 3' बताया, जिससे कई अन्य आरोपों की चर्चा हुई। चंद्रशेखर ने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया और मानहानि का केस दायर किया। कोर्ट ने कुछ याचिकाओं को खारिज किया, लेकिन मामला अभी भी अदालत में है। इसके अलावा चंद्रशेखर पर हत्या की धमकी, अम्बेडकर अपमान पर भड़काऊ बयान और हिंदुत्व से जुड़े सवालों में फंसने जैसे विवाद भी लगातार सुर्खियां बटोरते रहे। कुछ लोग उन्हें आक्रामक बताते हैं, तो कुछ दलित युवाओं के लिए प्रेरणा।