चंद्रशेखर का नया फॉर्मूला, गैंगस्टर बदर अली समेत 2000 मुस्लिम भीम आर्मी में शामिल, इकरा हसन को बताया छोटी बहन

Chandrashekhar Azad Iqra Hasan Meerut News: मेरठ में आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि सपा सांसद इकरा हसन उनकी “मासूम छोटी बहन” हैं। उन्होंने कहा, “जो बयानबाजी इकरा के खिलाफ हुई, वह पूरी तरह गलत है। मैं उसके साथ खड़ा हूं।” इकरा हसन ने हाल ही में सहारनपुर में भाजपा के पूर्व सांसद प्रदीप कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे और भावुक होकर अपने परिवार के अपमान की बात कही थी।