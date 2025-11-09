Crime मेरठ में घर में घुसकर नाबालिग से दुष्कर्म, 23 वर्षीय आरोपी…

मेरठ पुलिस के अनुसार सरूरपुर थाने पहुंचे एक व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी। इसी दौरान आरोपी 23 वर्षीय साजिद उनके घर में घुस गया और बेटी को आतंकित करते हुए उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे डाला। आरोपों के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी भी दी। यह कहा कि अगर किसी को भी घटना के बारे में बताया तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।