मेरठ

कहा चलो घूमने चलते हैं… खेत में लेकर जाकर दोस्तों ने किया ऐसा काम , दहल गया पूरा गांव

UP Crime News: मेरठ के सरधना नगर में 17 वर्षीय फहीम को उसके दो दोस्तों ने घूमने के बहाने खेत में ले जाकर कांड कर दिया।

मेरठ

image

Anuj Singh

Dec 27, 2025

17 साल के फहीम को खेत में ले जाकर मारी गोली

17 साल के फहीम को खेत में ले जाकर मारी गोली Source- AI

Meerut Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना नगर में एक चौंकाने वाली घटना हुई। यहां 17 साल के लड़के फहीम पर उसके दो दोस्तों ने गोली चला दी। फहीम घायल हो गया, लेकिन उसकी जान बच गई। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ लिया है और दूसरे की तलाश कर रही है। अभी तक घटना की वजह साफ नहीं हुई है।

घटना कैसे हुई?

सरधना नगर के मोहल्ला घोसियान का रहने वाला 17 वर्षीय फहीम शुक्रवार शाम नंगला रोड पर एक किराने की दुकान पर बैठा था। तभी उसके दो दोस्त बाइक पर आए। उन्होंने घूमने का बहाना बनाकर फहीम को जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। पास के एक खेत में ले जाकर एक आरोपी ने तमंचा निकाला और फहीम पर गोली चला दी। फहीम ने जान बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे किया। गोली हाथ को चीरते हुए आर-पार निकल गई। फहीम दर्द से चीखने लगा और खेत में गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े आए। आरोपी डरकर बाइक पर भाग निकले।

घायल फहीम का इलाज और पुलिस को सूचना

गोली लगने के बाद फहीम किसी तरह घर पहुंचा। उसने परिजनों को पूरी घटना बताई। परिवार वालों ने आरोपी पक्ष को भी खबर दी। दोनों पक्ष मिलकर फहीम को एक निजी अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू किया। डॉक्टरों ने ही पुलिस को घटना की जानकारी दी। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंची। उन्होंने घायल फहीम से बात की और पूरी डिटेल ली। पुलिस टीम ने घटनास्थल का भी मुआयना किया। फहीम की हालत स्थिर बताई जा रही है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, फहीम की शिकायत पर केस दर्ज करने की तैयारी है। एक आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। दूसरे आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई होगी। पुलिस का कहना है कि अभी घटना की वजह पता नहीं चल सकी है। दोनों पक्षों के बीच कोई पुरानी रंजिश भी सामने नहीं आई है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। आरोपी और पीड़ित पक्ष एक-दूसरे को जानते हैं, इसलिए यह घटना और भी हैरान करने वाली है।

27 Dec 2025 09:04 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / कहा चलो घूमने चलते हैं… खेत में लेकर जाकर दोस्तों ने किया ऐसा काम , दहल गया पूरा गांव

