कहा चलो घूमने चलते हैं… खेत में लेकर जाकर दोस्तों ने किया ऐसा काम , दहल गया पूरा गांव

सरधना नगर के मोहल्ला घोसियान का रहने वाला 17 वर्षीय फहीम शुक्रवार शाम नंगला रोड पर एक किराने की दुकान पर बैठा था। तभी उसके दो दोस्त बाइक पर आए। उन्होंने घूमने का बहाना बनाकर फहीम को जबरदस्ती बाइक पर बैठा लिया। पास के एक खेत में ले जाकर एक आरोपी ने तमंचा निकाला और फहीम पर गोली चला दी। फहीम ने जान बचाने के लिए अपना दाहिना हाथ आगे किया। गोली हाथ को चीरते हुए आर-पार निकल गई। फहीम दर्द से चीखने लगा और खेत में गिर पड़ा। शोर सुनकर आसपास के लोग दौड़े आए। आरोपी डरकर बाइक पर भाग निकले।