Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मोहसिन के शव को लेकर सास-बहू के बीच विवाद के बाद हंगामा

Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मेरठ के 32 वर्षीय मोहसिन के शव को दफनाने को लेकर विवाद हो गया। सास और बहू के बीच हुए विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। बाद में पत्नी मेरठ से मोहसिन के शव को अपने साथ दिल्ली ले गई। मोहसिन की मौत का पता चलने पर उसका भाई दिल्ली पहुंचा था जो मोहसिन के शव को अपने साथ लेकर मेरठ अपने घर आ गया था। यहां सपुर्द-ए-खाक की तैयारियां चल रही थी तभी दिल्ली से पहुंची मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने हंगामा कर दिया। पत्नी सुल्ताना मोहसिन के शव को दिल्ली ले जाने पर अड़ गई और सास मेरठ में शव को दफानानें की बात करने लगी। इसी को लेकर दोनों के बीच खींचा-तानी के बाद हंगामा हुआ।