Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मोहसिन के शव को लेकर सास-बहू के बीच विवाद के बाद हंगामा

प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत पत्रिका )
Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मेरठ के 32 वर्षीय मोहसिन के शव को दफनाने को लेकर विवाद हो गया। सास और बहू के बीच हुए विवाद ने हंगामे का रूप ले लिया। बाद में पत्नी मेरठ से मोहसिन के शव को अपने साथ दिल्ली ले गई। मोहसिन की मौत का पता चलने पर उसका भाई दिल्ली पहुंचा था जो मोहसिन के शव को अपने साथ लेकर मेरठ अपने घर आ गया था। यहां सपुर्द-ए-खाक की तैयारियां चल रही थी तभी दिल्ली से पहुंची मोहसिन की पत्नी सुल्ताना ने हंगामा कर दिया। पत्नी सुल्ताना मोहसिन के शव को दिल्ली ले जाने पर अड़ गई और सास मेरठ में शव को दफानानें की बात करने लगी। इसी को लेकर दोनों के बीच खींचा-तानी के बाद हंगामा हुआ।
सास संजीदा और देवर नदीम शव का अंतिम संस्कार मेरठ में ही करना चाहते थे लेकिन मोहसिन की पत्नी शव को दिल्ली ले जाने पर अड़ी हुई थी। उसने साफ कह दिया कि मोहसिन के शव को दिल्ली में ही दफनाया जाएगा। शव को लेकर हो रहे हंगामे को देख आस-पास के लोग भी इकट्ठा हो गए। काफी देर तक चले हंगामे के बाद इस बात पर सहमति बन गई कि दिल्ली में ही मोहसिन के शव को दफानाया जाएगा। 32 वर्षीय मोहसिन मेरठ के न्यू इस्लामनगर का रहने वाला था। वह अपने बच्चे और पत्नी को लेकर दो साल पहले दिल्ली गया था। दिल्ली में मेहनत मजदूरी करके मोहसिन अपने बच्चों के पाल रहा था।
दिल्ली में मोहसिन जामा मस्जिद के पास एक किराए के मकान में रह रहा था। परिवार वालों ने बताया कि सोमवार की शाम जिस समय विस्फोट हुआ उस समय मोहसिन बैट्री रिक्शा में सवारियां लेकर लाल किले की तरफ जा रहा था। तभी हुए विस्फोट में इसकी मौत हो गई। परिवार के लोग मोहसिन का शव मेरठ लेकर आ गए। यहां उसे दफनाने की तैयारियां होने लगी तभी बच्चों के साथ मोहसिन की पत्नी भी मेरठ आ गई और हंगामा कर दिया। मोहसिन की पत्नी ने साफ कह दिया कि मोहसिन के शव को वह दिल्ली में दफनाएगी। इस तरह चले हंगामे के बाद पत्नी शव को अपने साथ दिल्ली ले गई।
बेटे का क्षत-विक्षत शव जब घर पहुंचा तो मां बिलख-बिलखकर रो पड़ी। मां ने कहा कि मैने बेटे से दिल्ली जाने को मना किया था। मेरी बात नहीं मानी और अब देख लो किस तरह आया है। मोहसिन के छोटे भाई नदीम ने बताया कि उसकी भाभी ने फोन किया था कि मोहसिन रात से घर नहीं आया है। इसके बाद तलाश शुरू की थी। जब शव की पहचान हुई तो वह अपने साथ शव को लेकर मेरठ आ गया। इसके बाद भाभी पहुंची और हंगामा कर दिया। परिवार के लोगों ने कहा कि हमारा बेटा चला गया है यही बड़ा दुख है अब दफाने का काम दिल्ली में किया जाए या मेरठ में इससे क्या ही होगा।
रिश्तेदारों का कहना है कि पत्नी ने गलत किया। मोहसिन काम करने के लिए दिल्ली गया था। वह मूल रूप से मेरठ का रहने वाला है। उसे मेरठ की धरती में दफन किया जाना चाहिए था। इस दौरान उसकी पत्नी औ बच्चों को भी मेरठ में ही रहना चाहिए था। बावजूद इसके पत्नी नहीं मानी और मोहसिन के शव को अपने साथ दिल्ली लेकर चली गई। पत्नी के सामने परिवार वालों को झुकना पड़ा लेकिन रिश्तेदारों का यही कहना है कि शव को मेरठ में ही सुपर्द-ए-खाक किया जाना चाहिए था।
