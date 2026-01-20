मम्मी को मत ले जाओ…मां की लाश उठते ही फफक पड़ी 9 साल की परी, हाथ पकड़कर बोली-मां को वापस करो

दोनों बच्चे घर पहुंचे तो मुख्य गेट का ताला लगा था। ताले की एक चाबी बच्चों के पास थी, इसलिए गेट खोलकर अंदर पहुंच गए। बेड पर चित्रा की लाश कंबल से ढकी पड़ी थी। दोनों बच्चे सहम गए। उन्हें पता था मां तो बाहर गई है, तो फिर बेड पर कौन है। हर्ष ने गली से अपने दोस्त को बुलाया। उसी ने कंबल हटाया तो पता चला चित्रा की लाश पड़ी है। लाश देखकर दोनों बच्चों की चीख निकल गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया। फोरेंसिक टीम और पुलिस ने छानबीन के बाद जब लाश को उठाकर एंबुलेंस में रखा तो बेटी फफक पड़ी। बोली मेरी मां को मत ले जाओ। मौसी के गले से लिपट गई और बोली कि मां को वापस ला दो।