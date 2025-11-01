Encounter : मेरठ में पचास हजार के इनामी को एनकाउंटर में पुलिस ने मारी गोली

हरदोई में भी पुलिस की हिस्ट्रीशीटर के साथ मुठभेड़ हो गई। यहां पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भीतपुर के साथ सांडी थाना पुलिस की टीम ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई तो आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके कब्जे से अवैध हथियार समेत लूटा गया कैश और जेवरात बरामद हुए। घायल ने अपना नाम कमरूल बताया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। हिस्ट्रीशीटर का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है।