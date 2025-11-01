Patrika LogoSwitch to English

Encounter : मेरठ में पचास हजार के इनामी को एनकाउंटर में पुलिस ने मारी गोली

Encounter : मेरठ में 50 हजार के ईनामी से पुलिस की मुठभेड़ हुई और हरदोई में हिस्ट्रीशीटर ने पुलिस पार्टी पर फायर झोंक दिया। एक पुलिसकर्मी को गोली लगी है।

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Nov 01, 2025

Encounter

Meerut police Encounter ( फोटो स्रोत मेरठ पुलिस मीडिया सेल)

Encounter : मेरठ के दौराला में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस के अनुसार बाइक पर जा रहे 50 हजार के इनामी ने चेकिंग कर रही पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर गोली चलाई गई तो आरोपी के पैर में गोली लगी जिसे उपचार के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्तौल और बाइक बरामद की है।

काली नदी के पास चेकिंग कर रही थी पुलिस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. विपिन ताड़ा ने मीडिया कर्मियों के बताया कि थाना दौराला पुलिस व स्वॉट टीम की एक टुकड़ी काली नदी पुल के पास रोड पर चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बाइक पर एक मोटर साइकिल पर एक व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने इसे रुकने का इशारा किया तो यह भागने लगा। इस पर पुलिस ने इसका पीछा किया। खुद को घिरता हुआ देख बाइक सवार युवक ने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इसके बाद पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। पुलिस की ओर चलाई गई गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी और वह गिर पड़ा।

घायल 50 हजार रुपये का ईनामी निकला

इसके बाद पुलिस इसके पास गई और नाम पूछा तो घायल बाइक सवार ने अपना नाम मुजम्मिल पुत्र शकील निवासी अहमद नगर थाना लिसाडी गेट मेरठ बताया। 25 वर्षीय इस युवक पर 50 हजार रुपये का इनाम था। इस पर एक बाइक बिना नम्बर प्लेट की मिली। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि आरोपी फरार चल रहा है। इस पर कई मुकदमें दर्ज हैं। हाल ही में इसने एक बाइक चोरी की थी। इसी चोरी की बाइक से युवक किसी अन्य वारदात को अंजाम देने लिए जा रहा था। इससे पहले ही पुलिस के साथ इसकी मुठभेड़ हो गई।

हरदोई में हिस्ट्रीशीटर के साथ पुलिस की मुठभेड़

हरदोई में भी पुलिस की हिस्ट्रीशीटर के साथ मुठभेड़ हो गई। यहां पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान भीतपुर के साथ सांडी थाना पुलिस की टीम ने बाइक सवार को रुकने का इशारा किया तो इसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की ओर से फायरिंग की गई तो आरोपी के पैर में गोली लगी। इसके कब्जे से अवैध हथियार समेत लूटा गया कैश और जेवरात बरामद हुए। घायल ने अपना नाम कमरूल बताया। इस मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी है। पुलिसकर्मी को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। हिस्ट्रीशीटर का भी अस्पताल में उपचार चल रहा है।

01 Nov 2025 12:23 pm

01 Nov 2025 12:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Encounter : मेरठ में पचास हजार के इनामी को एनकाउंटर में पुलिस ने मारी गोली

