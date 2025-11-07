Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मेरठ

भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही- सोशल मीडिया ताने से टूटा रिश्ता, मेरठ में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर; पुलिस भी हैरान

Meerut News: मेरठ में सोशल मीडिया के तानों ने एक खुशहाल दिखने वाले रिश्ते को खून-खराबे में बदल दिया। “भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही” जैसे इंस्टाग्राम कमेंट्स से प्रभावित अंजली अपने पति राहुल से दूर होती गई और प्रेमी अजय के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रच डाली।

2 min read
Google source verification

मेरठ

image

Mohd Danish

Nov 07, 2025

instagram comment wife planned husband murder meerut case

मेरठ में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर | Image Source - Pinterest

Meerut Murder Case: मेरठ में 1 नवंबर की रात हुई निर्मम हत्या का खुलासा जब हुआ, तो पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर आने वाले एक कमेंट- “भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही” ने अंजली की सोच को इस कदर बदल दिया कि उसने अपने ही पति राहुल की हत्या की योजना बना डाली। रील्स बनाना पसंद करने वाली अंजली अपने पति को ऑनलाइन देवता कहती थी, लेकिन रील्स पर आने वाले तानों ने उसे पति से दूर कर दिया और वह गांव के युवक अजय के नजदीक आती गई।

पति की मोहब्बत थी दिखावा, दिल में पल रहा था झूठ

राहुल अपनी पत्नी अंजली को सबकुछ मानता था। वह सोशल मीडिया पर उसके वीडियोज पोस्ट करता था और अपनी मोहब्बत को खुले तौर पर व्यक्त करता था। लेकिन अंजली की कहानी कुछ और थी। वह लोगों के कमेंट्स से प्रभावित होकर राहुल से नफरत करने लगी थी। “अंकल जी कौन हैं?”, “जोड़ी नहीं जमती” जैसे कमेंट उसे चुभते थे। इसी बीच अजय ने उसकी कमजोरी को अपने फायदे में बदल लिया।

अवैध रिश्ते पर परदा डालने के लिए मौत को चुना

अंजली और अजय का डेढ़ साल का अफेयर चल रहा था। जैसे-जैसे दोनों करीब आते गए, राहुल उनके रिश्ते में रोड़ा बन गया। लोगों के ताने और अजय के साथ बनती केमिस्ट्री ने अंजली को अंधे फैसले की तरफ धकेला। अंजली ने तय कर लिया कि अब वह राहुल को हटाकर अजय के साथ जिंदगी बिताएगी।

तीन बेटों का पिता, घर का अकेला चिराग

राहुल परिवार का इकलौता बेटा था। उसके तीन छोटे बच्चे वंश, लक्की और लवी अपनी जिंदगी में पिता को खो चुके हैं। 1 नवंबर की रात राहुल किसी से मिलने की बात कहकर निकला पर वापस नहीं लौटा। अगले दिन ग्रामीणों ने जंगल में उसका खून से लथपथ शव देखा। तीन गोलियों से छलनी हुई लाश और पास पड़े खोखे दिल दहला देने वाले थे।

कॉल रिकॉर्ड्स ने खोला राज

पुलिस ने गुमशुदगी के बाद जब मामले की गंभीरता को समझा तो कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी खंगाले गए। जांच में जब पत्नी अंजली का नंबर सर्विलांस पर लिया गया तो हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने अंजली और उसके प्रेमी अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया।

प्रेमी का कबूलनामा, अंजली रोज कहती थी, राहुल को हटा दो

पुलिस पूछताछ में अजय ने बताया कि वह कई बार अंजली को होटल और यहां तक कि राहुल के घर पर भी ले गया था। 15 दिन पहले राहुल ने दोनों को साथ देख लिया था, जिसके बाद रोजाना झगड़े होने लगे। अंजली रोज कहती- “राहुल को रास्ते से हटा दो, फिर हम साथ रहेंगे”। अजय ने कबूल किया कि हत्या उसी ने अंजली के कहने पर की।

कैसे हुआ मर्डर? सुनिए हत्यारे की जुबानी

1 नवंबर को अजय ने प्लान के मुताबिक राहुल को बहाने से बुलाया। पहले बातों-बातों में झगड़ा किया। तभी राहुल के फोन पर कॉल आया और वह बातों में उलझ गया। मौका देखकर अजय ने सामने से गोली मार दी। राहुल भागा, तो पीछे से दूसरी गोली मारी। जमीन पर गिरने के बाद तीसरी गोली उसके सीने में उतार दी। इसके बाद अंजली को फोन कर कहा काम हो गया।

दोनों आरोपी गिरफ्तार, हथियार बरामद

एसपी देहात अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने टेक्निकल और फिजिकल सर्विलांस के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि हत्या की मुख्य साजिशकर्ता पत्नी अंजली ही थी। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

07 Nov 2025 10:31 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही- सोशल मीडिया ताने से टूटा रिश्ता, मेरठ में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर; पुलिस भी हैरान

पत्रिका लाइव अपडेट

Breaking News in Hindi Today: वोट चोरी मामले में जल्द ही देंगे विस्फोटक सबूत: राहुल गांधी

राष्ट्रीय

बड़ी खबरें

View All

मेरठ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मेरठ-करनाल हाईवे पर दर्दनाक हादसाः दो दोस्तों की मौत, तीसरा गंभीर; एक झटके में बुझ गए दो घरों के चिराग”

Meerut
मेरठ

मेरठ की मुस्कान के परिवार पर संकट, व्यापार डूबा, भाई बेरोजगार; अब मकान पर चिपका ‘बिकाऊ’ पोस्टर

muskaan family house sale saurabh murder case meerut
मेरठ

‘नौकरी लगवाने में ही 20 लाख लग गए’ पिता ने वसूलने का बनाया प्लान; दुल्हन करती रही इंतजार…नहीं पहुंची बारात

50 लाख नहीं मिला दहेज तो आई ही नहीं बारात।
मेरठ

‘कांग्रेस की महिला नेता के मंगेतर ने मेरे साथ गंदा काम किया’, सपा नेता की पूर्व गर्लफ्रेंड ने डाला रंग में भंग!

engagement of sp leader deepak giri and poonam pandit taken political turn
मेरठ

मेरठ में अनोखा लव ट्रायंगल! पति बोला- पत्नी की शादी उसके बॉयफ्रेंड से करवाऊंगा, फिर हम तीनों साथ रहेंगे

meerut love triangle husband arranges wife marriage with boyfriend
मेरठ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.