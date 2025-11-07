भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही- सोशल मीडिया ताने से टूटा रिश्ता, मेरठ में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर; पुलिस भी हैरान

Meerut Murder Case: मेरठ में 1 नवंबर की रात हुई निर्मम हत्या का खुलासा जब हुआ, तो पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर आने वाले एक कमेंट- “भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही” ने अंजली की सोच को इस कदर बदल दिया कि उसने अपने ही पति राहुल की हत्या की योजना बना डाली। रील्स बनाना पसंद करने वाली अंजली अपने पति को ऑनलाइन देवता कहती थी, लेकिन रील्स पर आने वाले तानों ने उसे पति से दूर कर दिया और वह गांव के युवक अजय के नजदीक आती गई।