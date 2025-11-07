भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही- सोशल मीडिया ताने से टूटा रिश्ता, मेरठ में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर; पुलिस भी हैरान

मेरठ में पत्नी ने प्रेमी से करवाया पति का मर्डर | Image Source - Pinterest
Meerut Murder Case: मेरठ में 1 नवंबर की रात हुई निर्मम हत्या का खुलासा जब हुआ, तो पुलिस भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर आने वाले एक कमेंट- “भाभीजी जोड़ी नहीं जम रही” ने अंजली की सोच को इस कदर बदल दिया कि उसने अपने ही पति राहुल की हत्या की योजना बना डाली। रील्स बनाना पसंद करने वाली अंजली अपने पति को ऑनलाइन देवता कहती थी, लेकिन रील्स पर आने वाले तानों ने उसे पति से दूर कर दिया और वह गांव के युवक अजय के नजदीक आती गई।
राहुल अपनी पत्नी अंजली को सबकुछ मानता था। वह सोशल मीडिया पर उसके वीडियोज पोस्ट करता था और अपनी मोहब्बत को खुले तौर पर व्यक्त करता था। लेकिन अंजली की कहानी कुछ और थी। वह लोगों के कमेंट्स से प्रभावित होकर राहुल से नफरत करने लगी थी। “अंकल जी कौन हैं?”, “जोड़ी नहीं जमती” जैसे कमेंट उसे चुभते थे। इसी बीच अजय ने उसकी कमजोरी को अपने फायदे में बदल लिया।
अंजली और अजय का डेढ़ साल का अफेयर चल रहा था। जैसे-जैसे दोनों करीब आते गए, राहुल उनके रिश्ते में रोड़ा बन गया। लोगों के ताने और अजय के साथ बनती केमिस्ट्री ने अंजली को अंधे फैसले की तरफ धकेला। अंजली ने तय कर लिया कि अब वह राहुल को हटाकर अजय के साथ जिंदगी बिताएगी।
राहुल परिवार का इकलौता बेटा था। उसके तीन छोटे बच्चे वंश, लक्की और लवी अपनी जिंदगी में पिता को खो चुके हैं। 1 नवंबर की रात राहुल किसी से मिलने की बात कहकर निकला पर वापस नहीं लौटा। अगले दिन ग्रामीणों ने जंगल में उसका खून से लथपथ शव देखा। तीन गोलियों से छलनी हुई लाश और पास पड़े खोखे दिल दहला देने वाले थे।
पुलिस ने गुमशुदगी के बाद जब मामले की गंभीरता को समझा तो कॉल रिकॉर्ड और सीसीटीवी खंगाले गए। जांच में जब पत्नी अंजली का नंबर सर्विलांस पर लिया गया तो हत्या की पूरी कहानी सामने आ गई। पुलिस ने अंजली और उसके प्रेमी अजय दोनों को गिरफ्तार कर लिया और 315 बोर का तमंचा भी बरामद कर लिया।
पुलिस पूछताछ में अजय ने बताया कि वह कई बार अंजली को होटल और यहां तक कि राहुल के घर पर भी ले गया था। 15 दिन पहले राहुल ने दोनों को साथ देख लिया था, जिसके बाद रोजाना झगड़े होने लगे। अंजली रोज कहती- “राहुल को रास्ते से हटा दो, फिर हम साथ रहेंगे”। अजय ने कबूल किया कि हत्या उसी ने अंजली के कहने पर की।
1 नवंबर को अजय ने प्लान के मुताबिक राहुल को बहाने से बुलाया। पहले बातों-बातों में झगड़ा किया। तभी राहुल के फोन पर कॉल आया और वह बातों में उलझ गया। मौका देखकर अजय ने सामने से गोली मार दी। राहुल भागा, तो पीछे से दूसरी गोली मारी। जमीन पर गिरने के बाद तीसरी गोली उसके सीने में उतार दी। इसके बाद अंजली को फोन कर कहा काम हो गया।
एसपी देहात अभिजीत सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने टेक्निकल और फिजिकल सर्विलांस के आधार पर मामले का खुलासा किया। जांच में सामने आया कि हत्या की मुख्य साजिशकर्ता पत्नी अंजली ही थी। दोनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है।
