कपसाड़ कांड: ‘मैं घर जाऊंगी…’ रूबी की एक जिद, पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में परिजनों को सौंपा; जानें अब तक का अपडेट

Kapsad Kand Rubi Meerut: मेरठ के चर्चित कपसाड़ हत्या और अपहरण कांड में दो दिन की लगातार काउंसिलिंग के बाद अपहृत युवती रूबी ने साफ शब्दों में कहा कि वह अब अपने घर जाना चाहती है। एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज स्थित आशा ज्योति केंद्र में चल रही काउंसिलिंग के दौरान रूबी की इस इच्छा के सामने आते ही पुलिस ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और परिजनों को बुलाकर आगे की प्रक्रिया शुरू की।