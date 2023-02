PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानों के खाते में आज आएगी किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त

मेरठPublished: Feb 27, 2023 10:02:25 am Submitted by: Kamta Tripathi

होली से पहले किसानों के खाते में आज किसान सम्मान निधि की 13 वीं किश्त आएगी।

Kisan Samman Nidhi 13th installment will come in account of farmers today

किसानों के खाते में आज आएगी किसान सम्मान निधि।

मेरठ सहित यूपी के किसानों के खाते में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जारी करेंगे। पीएम किसान योजना के लाभार्थियों के बैंक खातों में 13वीं किस्त का पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जारी होगा।