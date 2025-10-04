टॉफी का लालच देकर सात साल की बच्ची से दरिंदगी; आरोपी ने की हैवानियत की हदें पार! पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

7 year old girl assaulted by neighbor in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से एक झकझोर देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर उसके साथ दरिंदगी की गई है। इस हृदय विदारक कृत्य को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि बच्ची का पड़ोसी ही निकला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चांद को गिरफ्तार कर लिया है।