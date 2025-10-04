टॉफी का लालच देकर सात साल की बच्ची से दरिंदगी; आरोपी ने की हैवानियत की हदें पार! पुलिस ने इस तरह सिखाया सबक

टॉफी का लालच देकर सात साल की बच्ची से दरिंदगी| पत्रिका फाइल फोटो।
7 year old girl assaulted by neighbor in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर से एक झकझोर देने वाली और शर्मनाक घटना सामने आई है। शहर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में एक 7 वर्षीय बच्ची को टॉफी का लालच देकर उसके साथ दरिंदगी की गई है। इस हृदय विदारक कृत्य को अंजाम देने वाला कोई और नहीं, बल्कि बच्ची का पड़ोसी ही निकला। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी चांद को गिरफ्तार कर लिया है।
यह भयावह घटना बृहस्पतिवार रात को सामने आई, जब पीड़ित बच्ची रोते-बिलखते अपने घर पहुंची और अपनी मां को आपबीती सुनाई। बच्ची ने बताया कि उसके पड़ोसी मोहम्मद चांद ने उसे टॉफी दिलाने के बहाने अपने घर ले गया और वहाँ उसके साथ गलत काम किया। घटना की जानकारी मिलते ही पीड़िता की मां आक्रोश में आरोपी के घर पहुंची, लेकिन वहाँ आरोपी और उसके परिवार वालों ने उन्हें रुपये देकर चुप रहने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। मां ने हिम्मत दिखाते हुए चुप रहने से इनकार कर दिया और सीधे पुलिस स्टेशन पहुंची।
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने फौरन संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि महिला की तहरीर के आधार पर तत्काल रात में ही आरोपी मोहम्मद चांद के खिलाफ पोक्सो एक्ट (POCSO Act) सहित अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्ची को तुरंत मेडिकल जांच के लिए भेजा गया ताकि जल्द से जल्द साक्ष्य जुटाए जा सकें। पुलिस ने देर रात तक कार्रवाई जारी रखी और शुक्रवार सुबह आरोपी मोहम्मद चांद को गिरफ्तार कर लिया गया।
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी मोहम्मद चांद को स्थानीय कोर्ट में पेश किया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वे इस मामले में तेज और प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे ताकि पीड़िता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। इस घिनौनी हरकत पर स्थानीय लोगों ने कड़ी निंदा व्यक्त की है और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की मांग की है। पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि वे इस मामले में मजबूत चार्जशीट दाखिल करेंगे ताकि आरोपी को उसके किए की सजा मिल सके।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग