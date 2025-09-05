महिलाओं पर मंडराया खतरा! मेरठ में न्यूड गैंग का आतंक, 2 KM तक दहशत का साया, गांव में सनसनी

एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अब तक केवल एक ही घटना की पुष्टि हुई है। आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं। गांव और रास्तों पर 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। गश्त भी तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर स्केच तैयार कर पहचान कराई जाएगी।