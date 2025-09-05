महिलाओं पर मंडराया खतरा! मेरठ में न्यूड गैंग का आतंक, 2 KM तक दहशत का साया, गांव में सनसनी

Nude Gang in Meerut News Hindi: पश्चिमी यूपी का भराला गांव (NH-58 के सिवाया टोल प्लाजा से 2 किमी अंदर) इन दिनों खौफ के साए में है। ग्रामीणों का दावा है कि ‘न्यूड गैंग’ नाम का रहस्यमयी गिरोह खेतों के सुनसान रास्तों पर महिलाओं से छेड़छाड़ कर रहा है। अब तक ऐसी चार घटनाएं सामने आ चुकी हैं। डर का आलम यह है कि महिलाएं खेतों से होकर गुजरने से कतरा रही हैं।
बीते शनिवार को इस गैंग के दो युवकों ने खेत से गुजर रही महिला को खींचने की कोशिश की। उसी समय पास से गुजर रही एक स्कूल बस के ड्राइवर और गार्ड ने शोर मचाकर महिला को बचा लिया। घटना में महिला को चोटें भी आईं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने खेतों में ड्रोन कैमरे से सर्च ऑपरेशन चलाया।
गांव के निवासी हरेंद्र का कहना है कि अब तक की यह चौथी वारदात है। महिलाएं और स्कूली छात्राएं खेतों के रास्ते से गुजरना बंद कर चुकी हैं। यहां तक कि गांव में मेहमान भी आने से बचने लगे हैं। ग्रामीण रात में सुनसान रास्तों को छोड़कर लंबा चक्कर लगाकर सफर कर रहे हैं।
ग्राम प्रधान राजेंद्र के मुताबिक, पीड़िता ने बताया कि दो युवक पूरी तरह निर्वस्त्र थे और खेत में खींचने की कोशिश कर रहे थे। शुरुआती तीन घटनाओं को मजाक समझकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन चौथी घटना ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। फिलहाल पुलिस गांव वालों के साथ कॉम्बिंग अभियान चला रही है।
गांव की महिलाएं खेतों की राह छोड़ चुकी हैं और छात्राओं ने स्कूल के लिए नया रास्ता अपनाया है। ग्रामीणों का कहना है कि वे हथियारबंद नहीं हैं, केवल लाठी-डंडों के सहारे अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। पूरा गांव प्रशासन से मांग कर रहा है कि न्यूड गैंग का जल्द से जल्द पर्दाफाश किया जाए।
पुलिस इस मामले की दो संभावनाओं पर जांच कर रही है।
सूत्रों का कहना है कि गांव के भीतर अब लोग एक-दूसरे पर शक जाहिर करने लगे हैं और शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं।
एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि अब तक केवल एक ही घटना की पुष्टि हुई है। आरोपियों की तलाश के लिए चार विशेष टीमें गठित की गई हैं। गांव और रास्तों पर 7 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। गश्त भी तेज कर दी गई है। पुलिस का दावा है कि आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर स्केच तैयार कर पहचान कराई जाएगी।