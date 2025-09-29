Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या, 15 सेकेंड में किए 18 वार, गांव में दहशत

Meerut Crime News Hindi: मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब मोती नामक आरोपी ने 35 वर्षीय पवन नामक युवक को सिर पर ईंट से 18 बार हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात सिर्फ 15 सेकेंड में अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया।