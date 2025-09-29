Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या, 15 सेकेंड में किए 18 वार, गांव में दहशत

Meerut Crime News: यूपी के मेरठ में मोती ने पवन की सिर पर ईंट से हमला कर निर्मम हत्या कर दी। वारदात CCTV में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

1 minute read

मेरठ

image

Mohd Danish

Sep 29, 2025

meerut bhuni moti youth killed brick attack cctv video police arrest

Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या | AI Generated Image

Meerut Crime News Hindi: मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब मोती नामक आरोपी ने 35 वर्षीय पवन नामक युवक को सिर पर ईंट से 18 बार हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात सिर्फ 15 सेकेंड में अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया।

CCTV फुटेज में कैद हुई डरावनी वारदात

एक मिनट 35 सेकेंड के CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि पवन हाफ पैंट और शर्ट पहने गली में चलता हुआ दुकान के पास पहुंचा। इसी दौरान आरोपी मोती पास में रखी ईंट उठा लेता है और सिर्फ 15 सेकेंड में पवन पर 18 वार करता है। वारदात के तुरंत बाद आरोपी मौके से भाग गया।

परिवार में भारी आक्रोश

सोमवार शाम पोस्टमॉर्टम के बाद पवन के घरवालों ने हंगामा किया। परिवार ने पुलिस और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर सीओ सरधना आशुतोष सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया।

जानकारी के अनुसार, पवन राजमिस्त्री का काम करता था। उसके भाई अमित ने पुलिस को बताया कि रविवार रात वे भाई पवन के साथ गांव में किराने की दुकान पर गए थे। रास्ते में विकास नामक व्यक्ति से झगड़ा हुआ और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस बीच मोतीलाल त्यागी उर्फ सोनू वहां पहुंचा और पहले धमकी दी, फिर बाद में ईंट से हमला कर हत्या कर दी।

एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सरूरपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात 2 बजे हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी मोती को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

29 Sept 2025 11:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या, 15 सेकेंड में किए 18 वार, गांव में दहशत

