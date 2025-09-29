Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या, 15 सेकेंड में किए 18 वार, गांव में दहशत

Meerut Crime: मेरठ में ईंट से सिर कुचकर युवक की निर्मम हत्या | AI Generated Image
Meerut Crime News Hindi: मेरठ के सरूरपुर थाना क्षेत्र के भूनी गांव में रविवार रात उस समय हड़कंप मच गया जब मोती नामक आरोपी ने 35 वर्षीय पवन नामक युवक को सिर पर ईंट से 18 बार हमला कर मौत के घाट उतार दिया। वारदात सिर्फ 15 सेकेंड में अंजाम दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया।
एक मिनट 35 सेकेंड के CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि पवन हाफ पैंट और शर्ट पहने गली में चलता हुआ दुकान के पास पहुंचा। इसी दौरान आरोपी मोती पास में रखी ईंट उठा लेता है और सिर्फ 15 सेकेंड में पवन पर 18 वार करता है। वारदात के तुरंत बाद आरोपी मौके से भाग गया।
सोमवार शाम पोस्टमॉर्टम के बाद पवन के घरवालों ने हंगामा किया। परिवार ने पुलिस और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। मौके पर सीओ सरधना आशुतोष सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी पहुंचे और हालात का जायजा लिया।
जानकारी के अनुसार, पवन राजमिस्त्री का काम करता था। उसके भाई अमित ने पुलिस को बताया कि रविवार रात वे भाई पवन के साथ गांव में किराने की दुकान पर गए थे। रास्ते में विकास नामक व्यक्ति से झगड़ा हुआ और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इस बीच मोतीलाल त्यागी उर्फ सोनू वहां पहुंचा और पहले धमकी दी, फिर बाद में ईंट से हमला कर हत्या कर दी।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि सरूरपुर थाना क्षेत्र में रविवार रात 2 बजे हत्या की सूचना मिली थी। पुलिस ने आरोपी मोती को रात में ही गिरफ्तार कर लिया। शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की जांच और कार्रवाई जारी है।
