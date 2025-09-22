मेरठ में गुर्जर और पुलिस आमने-सामने! महापंचायत रोकने पर बवाल, पथराव और लाठीचार्ज

Gujjar panchayat police clash in Meerut: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में रविवार को गुर्जर समाज द्वारा बुलाई गई महापंचायत भारी बवाल में बदल गई। पुलिस ने जब बिना अनुमति चल रही पंचायत को रोकने की कोशिश की तो वहां मौजूद लोगों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते हालात बिगड़े और गुर्जर समाज के लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। यह पूरा घटनाक्रम सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
विवाद मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी पुलिया के पास हुआ। दरअसल, सम्राट मिहिर भोज को लेकर क्षत्रिय समाज अलग-अलग जगहों पर बोर्ड लगा रहा था, जिसका गुर्जर समाज विरोध कर रहा है। इसी को लेकर गुर्जर समाज ने पंचायत बुलाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली गई थी।
पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनज़र पहले ही इलाके की घेराबंदी की और कई लोगों को गांव में प्रवेश से रोक दिया। इसके बावजूद भीड़ अलग रास्तों से मौके पर पहुंच गई और फिर माहौल गरमा गया।
जब पुलिस ने पंचायत रोकने का प्रयास किया तो लोग उग्र हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और कई लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया। कुछ ही देर बाद वहां माहौल और बिगड़ गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान गुर्जर समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने कहा - “हमें फांसी लगा दो, क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है?”
स्थिति को संभालने के लिए प्रशासन ने कई थानों की पुलिस फोर्स मौके पर बुला ली। पुलिस ने हिरासत में लिए गए लोगों को पुलिस लाइन भेज दिया है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि बाहर से आए कुछ लोग जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनकी पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
पुलिस की सख्ती के चलते गुर्जर महापंचायत तो नहीं हो सकी, लेकिन कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। कुछ समय के लिए पुलिस और गुर्जर समाज के लोग आमने-सामने आ गए। फिलहाल इलाके में तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, लेकिन हालात अब भी संवेदनशील हैं। अब सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि गुर्जर समाज आगे क्या कदम उठाएगा और पुलिस किस तरह की सख्त कार्रवाई करेगी।