मेरठ में गुर्जर और पुलिस आमने-सामने! महापंचायत रोकने पर बवाल, पथराव और लाठीचार्ज

जब पुलिस ने पंचायत रोकने का प्रयास किया तो लोग उग्र हो गए। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया और कई लोगों को मौके से हिरासत में ले लिया। कुछ ही देर बाद वहां माहौल और बिगड़ गया और भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस दौरान गुर्जर समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी ने कहा - “हमें फांसी लगा दो, क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है?”