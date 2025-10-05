मेरठ में बरेली वाली हिंसा की प्लानिंग! व्हाट्सऐप पर हिंसा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार, पुलिस ने आखिरी वक्त पर किया पर्दाफाश

मेरठ में बरेली वाली हिंसा की प्लानिंग! Image Source - 'X' @meerutpolice
Meerut News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब मेरठ तक पहुंच गया है। मेरठ में कुछ लोग प्रदर्शन और मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिली कि इनकी योजना व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर दी।
आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर मेरठ में रैली की योजना बनाई जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस ने चार आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों के मोबाइल से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद हुई। पोस्टर और पम्पलेट के साथ रैली निकालने की तैयारी पूरी तरह विफल हो गई। थाना सरूरपुर में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
मौके पर पुलिस की सतर्कता के कारण मेरठ में हिंसा फैलाने की योजना नाकाम हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बरेली हिंसा की तर्ज पर मेरठ में माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही थी। पुलिस ने समय रहते ही पूरे मामले में अपनी कार्यवाही सुनिश्चित की।
कुछ दिन पहले ही मेरठ जिले के मवाना कस्बे में कुछ मकानों की दीवारों और दरवाजों पर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगे पाए गए थे। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पोस्टरों को हटा दिया। पुलिस ने पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
मवाना कस्बे के मोहल्ला मुन्नालाल में नाले के किनारे स्थित मकानों पर पोस्टर लगाए गए थे। चौकी प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने इदरीश, तस्लीम, रेहान, गुलफाम और हारून सहित पांच लोगों के घर से पोस्टर हटाए। आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस की सतर्कता और समय पर कार्रवाई के कारण मेरठ में किसी भी प्रकार की हिंसा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश नाकाम रही। अधिकारियों का कहना है कि ऐसे मामलों में जल्द कार्यवाही ही सामाजिक शांति बनाए रखने का सबसे बड़ा हथियार है।
