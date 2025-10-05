मेरठ में बरेली वाली हिंसा की प्लानिंग! व्हाट्सऐप पर हिंसा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार, पुलिस ने आखिरी वक्त पर किया पर्दाफाश

Meerut News Today In Hindi: उत्तर प्रदेश में आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कानपुर से शुरू हुआ यह विवाद अब मेरठ तक पहुंच गया है। मेरठ में कुछ लोग प्रदर्शन और मार्च निकालने की तैयारी कर रहे थे। सूचना मिली कि इनकी योजना व्हाट्सएप ग्रुप पर चल रही थी, लेकिन पुलिस ने पहले ही इन लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई कर दी।