‘बच्चों की जगह मेरी जान ले लो…’ नदीं डूबे बच्चों की मांओं का हाल बेहाल, दादी के अंतिम संस्कार में गए भाईयों की मौत

जलालपुर गांव में इस हादसे के बाद हर घर शोक में डूब गया है। चारों भाइयों के परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। अभिषेक और हिमांशु की मां बिजेंद्री बार-बार अपने बेटों के कपड़ों को सीने से लगाकर बेसुध हो रही हैं। सोनू की पत्नी मुनेश का विलाप सुनकर आसपास के लोग भी फूट-फूटकर रो रहे हैं। मुनेश बार-बार चीख-चीखकर कह रही हैं कि गंगा मैया मुझे ले जाओ, मेरे बच्चों को लौटा दो। चारों भाई पढ़ाई में बहुत होनहार थे। उनकी छोटी बहन प्रियांशी ने बताया कि सभी भाई अच्छे छात्र थे और परिवार की उम्मीदें उन पर टिकी हुई थीं। दो सगे भाइयों के परिवार एक साथ दो-दो बेटे खो बैठे हैं।