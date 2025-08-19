Meerut Encounter: एनकाउंटर में इंस्पेक्टर की पीठ दिखाकर भागने की घटना, एसएसपी ने लिया तगड़ा एक्शन, मचा हड़कंप

यह पूरा मामला 82 हजार रुपये की लूट से जुड़ा है। 7 अगस्त को पंचगांव पट्टी-स्याल मार्ग पर तीन बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट से नकदी लूट ली थी। इसके बाद मेरठ पुलिस ने हाईवे पर बदमाशों की घेराबंदी की। इस दौरान बदमाश प्रिंस निवासी भटीपुरा किठौर और उसके साथी अभिषेक व आकाश समेत एक बाल अपचारी पकड़े गए। पीछा करते समय बदमाशों की बाइक फिसल गई और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया।