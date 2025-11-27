Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

मेरठ में सियासी ड्रामा: कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित का मंगेतर बुरी तरह फंसा, रेप पीड़िता के पति ने फिर दर्ज कराई FIR; जानें पूरा मामला

Meerut News: मेरठ में कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित और उनके मंगेतर दीपक गिरी पर फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर बदनाम करने का नया मुकदमा दर्ज हुआ। पहले से चल रहे रेप और ठगी के मामलों के बीच यह विवाद और बढ़ गया है।

मेरठ

image

Mohd Danish

Nov 27, 2025

meerut punam pandit deepak giri fake certificate rape case

मेरठ में सियासी ड्रामा: Image Source - 'X' @PoonamPanditIND

Poonam pandit fiance is in deep trouble meerut: मेरठ में कांग्रेस की नेत्री पूनम पंडित और उनके मंगेतर दीपक गिरी फिर से विवादों में घिर गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की शिकायत पर दोनों के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर बदनाम करने का मामला दर्ज हुआ है। इस नए मुकदमे ने पहले से चल रहे गंभीर मामलों में और परत जोड़ दी है, जिसमें दीपक गिरी पर पहले ही रेप और ठगी का केस दर्ज है।

फर्जी सर्टिफिकेट के जरिए बदनाम करने का दावा

ताजा FIR 23 नवंबर को सिविल लाइन थाने में दर्ज की गई। शिकायतकर्ता, जो कि रेप पीड़िता का पति है, ने आरोप लगाया कि दीपक गिरी और पूनम पंडित ने उनके नाम से फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया और उसमें जाली हस्ताक्षर किए। पीड़िता ने कहा, “मेरे नाम से जारी फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर मेरी छवि को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। मैंने ऐसा कोई पत्र जारी नहीं किया और न ही उस पर साइन किया है।

पूनम पंडित पर लटकी तलवार

इससे पहले दीपक गिरी पर उनकी पूर्व प्रेमिका ने 25 अक्टूबर को भावनपुर थाने में रेप और ठगी का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पूनम पंडित और दीपक के पिता का नाम भी शामिल किया गया था। केवल कुछ दिन पहले ही दीपक और पूनम की सगाई हुई थी, जिसने विवाद को और गहरा दिया। पीड़िता का आरोप था कि साजिश में पूनम भी शामिल थी।

सोशल मीडिया और पुरानी प्रेमिका का हंगामा

15 अक्टूबर को दीपक गिरी और पूनम पंडित की सगाई बुलंदशहर में हुई। दोनों ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं। तस्वीरें सामने आते ही दीपक की पूर्व प्रेमिका घटना स्थल पर पहुंची और जमकर हंगामा किया। उसने दावा किया कि वह चार साल से दीपक की प्रेमिका रही है और दीपक ने उसे शादी का झांसा देकर शोषण किया।

मानसिक और शारीरिक शोषण का आरोप

महिला ने बताया कि दीपक ने 2021 में गंगासागर इलाके के मकान में उसे ब्लैकमेल और जबरदस्ती के माध्यम से परेशान किया। फेसबुक पर 26 मिनट का वीडियो जारी कर उसने कमरा और दोनों के रहने के तरीके दिखाए। महिला का दावा था कि दीपक कई महिलाओं से पैसे लेकर संबंध बनाता और मौज-मस्ती करता था।

छह महीने की मानसिक प्रताड़ना

महिला ने आगे बताया कि पिछले छह महीनों से दीपक उससे कह रहा था कि पहले वह अपने पति से तलाक ले, तभी वह उसके साथ रहेगा। महिला ने तलाक की याचिका भी दी, लेकिन दीपक ने इस दौरान चुपके से पूनम पंडित से सगाई कर ली। इस मामले ने मेरठ की सियासी और सामाजिक हलचल को और बढ़ा दिया है।

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

UP Politics

