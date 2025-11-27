मेरठ में सियासी ड्रामा: कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित का मंगेतर बुरी तरह फंसा, रेप पीड़िता के पति ने फिर दर्ज कराई FIR; जानें पूरा मामला

Poonam pandit fiance is in deep trouble meerut: मेरठ में कांग्रेस की नेत्री पूनम पंडित और उनके मंगेतर दीपक गिरी फिर से विवादों में घिर गए हैं। कृषि विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर की शिकायत पर दोनों के खिलाफ फर्जी प्रमाणपत्र दिखाकर बदनाम करने का मामला दर्ज हुआ है। इस नए मुकदमे ने पहले से चल रहे गंभीर मामलों में और परत जोड़ दी है, जिसमें दीपक गिरी पर पहले ही रेप और ठगी का केस दर्ज है।