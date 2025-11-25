मेरठ की कातिल मुस्कान ने बेटी को दिया ‘राधा’ नाम, ससुरालवालों ने उठाई DNA टेस्ट की मांग; कहा- ये सब शातिर औरत का माइंड गेम

मेरठ की कातिल मुस्कान ने बेटी को दिया 'राधा' नाम | Image Source - 'X' @IANS
Meerut murderer Muskan named her daughter Radha: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। इस केस की आरोपी और मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान को गर्भवती होने के कारण जिला जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। जन्म के दौरान चारों तरफ पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा और आठ सदस्यीय टीम संचालन में तैनात रही। बताया गया है कि मुस्कान बच्ची का नाम पहले से ही सोच चुकी थी और उसने नवजात का नाम ‘राधा’ रखा है। फिलहाल मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।
सौरभ के परिवार ने बच्ची के जन्म के बाद स्पष्ट कहा है कि नवजात का डीएनए परीक्षण करवाया जाना जरूरी है, ताकि पितृत्व की पुष्टि हो सके। सौरभ के भाई बबलू ने बयान दिया कि यदि रिपोर्ट में बच्ची सौरभ की साबित होती है, तो परिवार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन यदि डीएनए टेस्ट विपरीत निकला, तो बच्ची की देखभाल का पूरा अधिकार और जिम्मेदारी मुस्कान की होगी। उन्होंने आशंका जताई कि मुस्कान बच्ची को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए न्यायालय और प्रशासन को सख्ती से निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।
मुस्कान द्वारा बेटी का नाम राधा रखने और व्रत-पूजन करने जैसी बातों पर सौरभ के भाई ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना है कि मुस्कान सहानुभूति पाने की कोशिश में माइंड गेम खेल रही है। बबलू ने यह भी दावा किया कि डॉक्टरों के अनुसार डिलीवरी में अभी चार दिन का समय था, लेकिन मुस्कान ने किसी तरह प्रक्रिया जल्द करवा ली ताकि बच्ची का जन्म सौरभ के जन्मदिन पर हो और वह मानसिक रूप से सार्वजनिक समर्थन जुटा सके।
वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने पुष्टि की कि मुस्कान मार्च में जेल लाई गई थी और तब से वह गर्भवती थी। सोमवार शाम उसने ढाई किलो वजन की बच्ची को जन्म दिया और दोनों स्वस्थ हैं। जेल मैनुअल के अनुसार महिला बंदी यदि गर्भवती होती है, तो उसे संपूर्ण इलाज, पोषण और सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब बच्ची को 6 वर्ष की आयु तक महिला बैरक में रहने की अनुमति रहेगी और प्रशासन इसके लिए कपड़े, भोजन, बर्तन, टीकाकरण और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराएगा।
जेल अधिकारियों ने बताया कि सह-आरोपी साहिल को बेटी के जन्म की सूचना दे दी गई, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहा और कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सौरभ के परिजनों का कहना है कि मुस्कान के रिश्तेदारों ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है और वे केवल अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। वहीं, बच्ची के भविष्य को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
मेरठ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग