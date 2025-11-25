मेरठ की कातिल मुस्कान ने बेटी को दिया ‘राधा’ नाम, ससुरालवालों ने उठाई DNA टेस्ट की मांग; कहा- ये सब शातिर औरत का माइंड गेम

Meerut murderer Muskan named her daughter Radha: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। इस केस की आरोपी और मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान को गर्भवती होने के कारण जिला जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। जन्म के दौरान चारों तरफ पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा और आठ सदस्यीय टीम संचालन में तैनात रही। बताया गया है कि मुस्कान बच्ची का नाम पहले से ही सोच चुकी थी और उसने नवजात का नाम ‘राधा’ रखा है। फिलहाल मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।