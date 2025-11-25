Patrika LogoSwitch to English

मेरठ की कातिल मुस्कान ने बेटी को दिया ‘राधा’ नाम, ससुरालवालों ने उठाई DNA टेस्ट की मांग; कहा- ये सब शातिर औरत का माइंड गेम

Meerut Muskan News: मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में नई घटनाक्रम सामने आया है। आरोपी पत्नी मुस्कान, जो प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या के मामले में जेल में बंद है, ने मेडिकल कॉलेज में एक बच्ची को जन्म दिया है, जिसका नाम राधा रखा गया है।

मेरठ

image

Mohd Danish

Nov 25, 2025

meerut saurabh murder case muskans baby girl dna test demand

मेरठ की कातिल मुस्कान ने बेटी को दिया 'राधा' नाम | Image Source - 'X' @IANS

Meerut murderer Muskan named her daughter Radha: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड ने एक बार फिर लोगों का ध्यान खींचा है। इस केस की आरोपी और मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान को गर्भवती होने के कारण जिला जेल से मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच उसने एक बेटी को जन्म दिया। जन्म के दौरान चारों तरफ पुलिस सुरक्षा का कड़ा पहरा रहा और आठ सदस्यीय टीम संचालन में तैनात रही। बताया गया है कि मुस्कान बच्ची का नाम पहले से ही सोच चुकी थी और उसने नवजात का नाम ‘राधा’ रखा है। फिलहाल मां और बच्ची दोनों स्वस्थ हैं।

DNA टेस्ट की मांग पर अड़े सौरभ के परिजन

सौरभ के परिवार ने बच्ची के जन्म के बाद स्पष्ट कहा है कि नवजात का डीएनए परीक्षण करवाया जाना जरूरी है, ताकि पितृत्व की पुष्टि हो सके। सौरभ के भाई बबलू ने बयान दिया कि यदि रिपोर्ट में बच्ची सौरभ की साबित होती है, तो परिवार उसकी पूरी जिम्मेदारी लेने को तैयार है। लेकिन यदि डीएनए टेस्ट विपरीत निकला, तो बच्ची की देखभाल का पूरा अधिकार और जिम्मेदारी मुस्कान की होगी। उन्होंने आशंका जताई कि मुस्कान बच्ची को नुकसान भी पहुंचा सकती है, इसलिए न्यायालय और प्रशासन को सख्ती से निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए।

माइंड गेम खेल रही है मुस्कान: सौरभ का भाई बबलू

मुस्कान द्वारा बेटी का नाम राधा रखने और व्रत-पूजन करने जैसी बातों पर सौरभ के भाई ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उनका कहना है कि मुस्कान सहानुभूति पाने की कोशिश में माइंड गेम खेल रही है। बबलू ने यह भी दावा किया कि डॉक्टरों के अनुसार डिलीवरी में अभी चार दिन का समय था, लेकिन मुस्कान ने किसी तरह प्रक्रिया जल्द करवा ली ताकि बच्ची का जन्म सौरभ के जन्मदिन पर हो और वह मानसिक रूप से सार्वजनिक समर्थन जुटा सके।

जेल प्रशासन ने दी पूरी जानकारी

वरिष्ठ जेल अधीक्षक डॉ. वीरेश राज शर्मा ने पुष्टि की कि मुस्कान मार्च में जेल लाई गई थी और तब से वह गर्भवती थी। सोमवार शाम उसने ढाई किलो वजन की बच्ची को जन्म दिया और दोनों स्वस्थ हैं। जेल मैनुअल के अनुसार महिला बंदी यदि गर्भवती होती है, तो उसे संपूर्ण इलाज, पोषण और सुरक्षित डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। अब बच्ची को 6 वर्ष की आयु तक महिला बैरक में रहने की अनुमति रहेगी और प्रशासन इसके लिए कपड़े, भोजन, बर्तन, टीकाकरण और दवाइयां मुफ्त उपलब्ध कराएगा।

साहिल को मिली खबर, पर नहीं आया कोई रिएक्शन

जेल अधिकारियों ने बताया कि सह-आरोपी साहिल को बेटी के जन्म की सूचना दे दी गई, लेकिन वह पूरी तरह शांत रहा और कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। सौरभ के परिजनों का कहना है कि मुस्कान के रिश्तेदारों ने अभी तक उनसे संपर्क नहीं किया है और वे केवल अदालत के फैसले का इंतजार करेंगे। वहीं, बच्ची के भविष्य को लेकर सवाल लगातार गहराते जा रहे हैं।

