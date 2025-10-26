सपा नेता दीपक गिरि पर अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल और धमकी के आरोप, गर्लफ्रेंड की FIR से हड़कंप, मंगेतर कांग्रेस नेता पूनम भी घिरी

सपा नेता दीपक गिरि पर अश्लील वीडियो Image Source - 'X' @PoonamPanditIND
SP leader deepak blackmail case in meerut: मेरठ में समाजवादी पार्टी के नेता दीपक गिरी और उनकी मंगेतर कांग्रेस नेत्री पूनम पंडित एक सनसनीखेज मामले में फंस गए हैं। दीपक की कथित गर्लफ्रेंड ने दोनों सहित पांच लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भावनपुर थाने में FIR दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि दीपक ने नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर अश्लील वीडियो बनाए, फिर उन वीडियो के जरिए ब्लैकमेल कर लाखों रुपए ऐंठे।
महिला के मुताबिक 2018 में फेसबुक पर दीपक से मुलाकात हुई थी। पहले संपर्क बना, फिर मुलाकातें बढ़ीं और एक दिन दीपक उसे गंगासागर इलाके के मकान पर ले गया। वहां उसे बेहोश कर दिया गया और उसके साथ अश्लील हरकतें की गईं। उन्होंने कहा कि दीपक ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 40 से 50 लाख रुपए जबरन लिए और 2021 में दिखावे के लिए आर्य समाज मंदिर में शादी भी की।
महिला का कहना है कि दीपक ने उसके पति से तलाक का मुकदमा भी करवाया ताकि वह उस पर पूर्ण नियंत्रण रख सके। लेकिन सच्चाई तब सामने आई जब 15 अक्टूबर को दीपक ने बुलंदशहर निवासी कांग्रेस नेता पूनम पंडित से सगाई कर ली। तस्वीरें वायरल होते ही पीड़िता दीपक के घर पहुंच गई और जमकर हंगामा किया। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया।
महिला ने बताया कि 16 अक्टूबर को जब वह दीपक से मिलने मवाना गई, तो दीपक ने अपने भाइयों कुलदीप और प्रदीप के साथ मिलकर उसे गाली दी, घसीटकर घर में कैद कर लिया और मोबाइल छीन लिया। बाद में दीपक ने पूनम से शादी कर ली। पूनम ने दो दिन बाद उसे मेरठ के एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाकर धमकाया और कहा कि सोशल मीडिया पर दिए बयान वापस न निकाले तो अंजाम भुगतेगी।
FIR में यह भी दर्ज है कि दीपक के पिता कृष्णपाल गिरी ने महिला को धमकी दी कि वह पुलिस विभाग में हैं और उसकी नौकरी तक खत्म करवा देंगे। महिला का आरोप है कि पूनम और दीपक लगातार उसे धमका रहे हैं ताकि वह सार्वजनिक रूप से कोई बयान न दे पाए।
दीपक और पूनम की सगाई के बाद महिला ने फेसबुक पर 26 मिनट लंबा वीडियो जारी कर पूरा मामला उजागर किया। उसने कमरे के अंदर से तस्वीरें दिखाईं और कहा कि दीपक चार साल से उसे प्रताड़ित कर रहा था। वह अक्सर कहता था कि तलाक लो तभी साथ रहूंगा। उसने यह भी दावा किया कि दीपक कई महिलाओं के साथ संबंध रखता है जो आर्थिक रूप से उसे सहारा देती हैं।
मामले ने राजनीतिक मोड़ तब लिया जब एक मीडिया चैनल से बातचीत में पूनम पंडित ने कहा- “अगर दीपक गिरी फ्रॉड निकले तो मैं सगाई खत्म कर दूंगी, किसी औरत का दर्द समझ सकती हूं।” पूनम ने दावा किया कि वह खुद पीड़िता के साथ मिलकर कार्रवाई करवाने को तैयार हैं।
हंगामे के बीच दीपक का महिला के साथ किया गया एग्रीमेंट भी सामने आया, जिसमें लिखा था कि महिला का तलाक होने के बाद दोनों शादी करेंगे और दीपक किसी दूसरी लड़की से विवाह नहीं करेगा। इस दस्तावेज़ ने पूरे विवाद को और गहराया। इस समय मेरठ पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है।
