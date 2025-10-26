सपा नेता दीपक गिरि पर अश्लील वीडियो, ब्लैकमेल और धमकी के आरोप, गर्लफ्रेंड की FIR से हड़कंप, मंगेतर कांग्रेस नेता पूनम भी घिरी

महिला ने बताया कि 16 अक्टूबर को जब वह दीपक से मिलने मवाना गई, तो दीपक ने अपने भाइयों कुलदीप और प्रदीप के साथ मिलकर उसे गाली दी, घसीटकर घर में कैद कर लिया और मोबाइल छीन लिया। बाद में दीपक ने पूनम से शादी कर ली। पूनम ने दो दिन बाद उसे मेरठ के एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाकर धमकाया और कहा कि सोशल मीडिया पर दिए बयान वापस न निकाले तो अंजाम भुगतेगी।