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मेरठ

एक पव्वा…तीन दोस्तों की आखिरी महफिल, मेरठ के दौराला गांव में शराब पीते ही बुझ गए तीन घरों के चिराग

मेरठ के दौराला में शराब पीने से तीन दोस्तों की मौत हो गई। घर पहुंचते ही हालत बिगड़ी और अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हालांकि मौत का असली कारण पीएम रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा।

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मेरठ

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Mahendra Tiwari

Apr 04, 2026

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI

मेरठ के दौराला इलाके में शुक्रवार शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई। जहां तीन युवकों की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। तीनों ने एक ही सरकारी ठेके से देशी शराब खरीदी थी। और साथ बैठकर पी थी। घर पहुंचने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन घबराकर अस्पताल लेकर पहुंचे। लेकिन इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई। जिससे इलाके में सनसनी फैल गई।

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक ऐसी घटना हुई। जिसने तीन परिवारों की खुशियां छीन लीं। सरस्वती कॉलोनी के रहने वाले बाबूराम का बेटा सचिन अपने साथ काम करने वाले दो लोगों—जितेंद्र (45) और दौलत (25)—के साथ अक्सर समय बिताता था। शुक्रवार को भी तीनों ने पास के एक सरकारी देशी शराब के ठेके से शराब खरीदी और वहीं बैठकर पी।

देर रात पिया शराब इलाज शुरू होते ही टूट गया दम एक-एक कर तीनो की मौत

शाम करीब साढ़े सात बजे तीनों अपने-अपने घर लौट गए। लेकिन घर पहुंचते ही अचानक उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। उल्टी, पेट दर्द और बेचैनी की शिकायत के बाद तीनों बेहोश हो गए। यह देख परिजन घबरा गए। तुरंत उन्हें नजदीकी निजी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल में डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया। लेकिन हालत इतनी गंभीर थी कि एक-एक कर तीनों ने दम तोड़ दिया। इस खबर के फैलते ही परिवारों में कोहराम मच गया। अस्पताल में मौजूद परिजनों ने हंगामा भी किया। शराब बेचने वालों पर गंभीर आरोप लगाए।

दुकान से शराब की कई पेटियां जब्त…पुलिस ने सेल्समैन समेत दो लोगों को लिया हिरासत

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। डीएम, एसएसपी और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पहले अस्पताल में डॉक्टरों से जानकारी ली गई। फिर उस शराब के ठेके पर छापा मारा गया। जहां से शराब खरीदी गई थी। मौके से शराब के खाली पैकेट और कई पेटियां जब्त की गईं। पुलिस ने दुकान के सेल्समैन समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, शुरुआती जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा।

पुलिस का कहना अभी यह स्पष्ट नहीं की मौत शराब से हुई या कोई अन्य कारण

पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि मौत शराब की वजह से हुई है। या किसी अन्य कारण से। फिलहाल मामले की जांच जारी है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तीनों की मौत ने पूरे इलाके को सदमे में डाल दिया है।

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Updated on:

04 Apr 2026 08:11 am

Published on:

04 Apr 2026 08:10 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / एक पव्वा…तीन दोस्तों की आखिरी महफिल, मेरठ के दौराला गांव में शराब पीते ही बुझ गए तीन घरों के चिराग

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