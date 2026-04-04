एक पव्वा…तीन दोस्तों की आखिरी महफिल, मेरठ के दौराला गांव में शराब पीते ही बुझ गए तीन घरों के चिराग

घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। डीएम, एसएसपी और आबकारी विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पहले अस्पताल में डॉक्टरों से जानकारी ली गई। फिर उस शराब के ठेके पर छापा मारा गया। जहां से शराब खरीदी गई थी। मौके से शराब के खाली पैकेट और कई पेटियां जब्त की गईं। पुलिस ने दुकान के सेल्समैन समेत दो लोगों को हिरासत में ले लिया है। अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, शुरुआती जांच में जहरीले पदार्थ के सेवन की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगा।