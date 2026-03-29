पहले 21 दिन के बेटे को जमीन पर पटक कर मार डाला… जेल से जमानत पर छूटा तो कर दी मां की हत्या

मेरठ के हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के अकबरपुर गढ़ी की गढ़ी कॉलोनी में एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को सन्न कर दिया। यहां एक बेटे ने गुस्से में आकर अपनी ही मां की जान ले ली। बताया जा रहा है कि संजय दास नाम का युवक हरिद्वार में काम करता था और दो दिन पहले ही घर लौटा था। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे उसकी अपनी मां निर्मला देवी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। मामूली विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर संजय ने अपनी मां का गला दबा दिया। वह तब तक नहीं रुका जब तक उनकी सांसें थम नहीं गईं।