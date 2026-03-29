मेरठ में बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या, हमलावर ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम

मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र के धनपुर गांव में शनिवार देर शाम एक बीएसएफ जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 38 वर्षीय नैन सिंह के रूप में हुई है। जो सीमा सुरक्षा बल में कांस्टेबल थे। इस समय उनकी तैनाती पश्चिम बंगाल में थी। वह 6 मार्च को छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। 2 अप्रैल को वापस ड्यूटी पर जाने वाले थे। घटना के वक्त नैन सिंह घर में सो रहे थे। परिवार के ज्यादातर सदस्य घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी कोमल अपने दोनों बच्चों के साथ मायके गई हुई थीं। मां भी रिश्तेदारी में गई थीं। जबकि पिता खेत पर और छोटा भाई अपने काम पर बाहर था। घर में केवल उनकी भाभी मौजूद थीं।