महिला सिपाही बोली- ड्यूटी छोड़कर मेरे पास आता और… फिर दुष्कर्म और अपहरण का किया प्रयास

मेरठ पुलिस द्वारा की गई शुरुआती जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जो पीड़िता के दावों पर सवालिया निशान लगा रहे हैं। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के अनुसार, पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें महिला सिपाही आरोपी के साथ अपनी मर्जी से बैठकर जाती दिख रही है। इससे 'जबरन अपहरण' की थ्योरी संदिग्ध नजर आ रही है। जांच में पता चला है कि घटना वाले दिन (21 मार्च) को महिला सिपाही के खाते से आरोपी के खाते में 40 से 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए गए थे।