UP News इस शहर के लोग तोड़ते हैं सबसे ज्यादा ट्रैफिक नियम!

मेरठ के डीआईजी कलनिधि नैथानी ने मेरठ परिक्षेत्र में ऑपरेशन "नकेल" शुरू कराया। जब इस अभियान के आंकड़े आए तो उन्होंने सभी को हैरान कर दिया। नो पार्किंग के नियमों का उल्लंघन करने में मेरठ महानगर में 327 वाहनों के चालान किए गए जबकि बुलंदशहर में इनकी संख्या 364 निकली। बागपत जिले में नो पार्किंग के सबसे कम महज 94 मामले सामने आए जबकि हापुड़ में भी 143 ऐसे मामले सामने आए। इसी तरह से जब बिना ड्राइविंग लाइसेंस और फर्जी लाइसेंस वालों की जांच की गई तो मेरठ में सबसे अधिक 294 मामले सामने आए जबकि बुलंदशहर में 110 मामले सामने आए। बागपत में भी 109 मामले सामने आए और हापुड़ में सबसे कम में 54 मामले सामने आए। इसी तरह से जब शराब पीकर वाहन चलाने वाले लोगों की चेकिंग की गई तो जनपद मेरठ में 11 मामले सामने आए जबकि बुलंदशहर में 23 मामले सामने आए। बागपत में चार मामले सामने आए जबकि हापुड़ में ऐसे 13 मामले सामने आए। इससे साफ पता चलता है कि बागपत के लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं जबकि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने में बुलंदशहर के लोग सबसे आगे हैं।