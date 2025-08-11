सावन खत्म होते ही बढ़ी मुर्गों की डिमांड… मेरठ में मुर्गा चोरी, कारोबारी ने 2 को पीटा

मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सावन के बाद बढ़ी मुर्गों की डिमांड के बीच एक मुर्गा कारोबारी ने अपने दो कर्मचारियों पर मुर्गा चोरी का आरोप लगाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।