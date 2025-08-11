सावन खत्म होते ही बढ़ी मुर्गों की डिमांड… मेरठ में मुर्गा चोरी, कारोबारी ने 2 को पीटा

मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां सावन के बाद बढ़ी मुर्गों की डिमांड के बीच एक मुर्गा कारोबारी ने अपने दो कर्मचारियों पर मुर्गा चोरी का आरोप लगाकर उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है।
11 अगस्त 2025 को मेरठ के लिसाड़ी गेट क्षेत्र में एक मुर्गा कारोबारी, शान कुरैशी, ने अपने दो कर्मचारियों, साजिद और समीर, को कथित तौर पर मुर्गा चोरी के आरोप में बंधक बनाकर बेल्ट से बेरहमी से पीटा। जानकारी के अनुसार, साजिद और समीर ने शान कुरैशी से अपनी तीन महीने की बकाया तनख्वाह मांगी थी। इस बात से नाराज होकर कारोबारी ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया और उन्हें एक कमरे में बंद कर मारपीट शुरू कर दी।
घटना का वीडियो वहां मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। वायरल वीडियो में शान कुरैशी को कर्मचारियों को बेल्ट से लगातार पीटते हुए देखा जा सकता है, जबकि पीड़ित दर्द से चीख रहे हैं।
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मेरठ पुलिस तुरंत हरकत में आई। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि वीडियो के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस पीड़ित कर्मचारियों, साजिद और समीर, की तलाश कर रही है ताकि उनकी शिकायत दर्ज की जा सके। एसपी ने आश्वासन दिया कि पीड़ितों की पहचान होने के बाद आरोपी शान कुरैशी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी
कई यूजर्स ने इस घटना को श्रमिकों के शोषण का उदाहरण बताते हुए मेरठ में मजदूरों की असुरक्षा पर सवाल उठाए हैं। एक अन्य यूजर ने ट्वीट किया, 'शान कुरैशी जैसे लोग अपने कर्मचारियों पर जुल्म ढा रहे हैं। यह सिर्फ पिटाई नहीं, बल्कि मानवता पर हमला है।'