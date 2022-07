मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए मतदेय स्थलों पर लगाए जाएंगे विशेष कैंप

Voter ID card link with Aadhaar मेरठ में मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने के लिए मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाए जाएंगे। ये विशेष कैंप आगामी सात अगस्त व 21 अगस्त को जिलेे के सभी मतदेय स्थलों पर लगाए जाएंगे। जहां पर मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने के लिए आधार नम्बर एकत्रीकरण का काम किया जाएगा। यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने दी है।

मेरठ Published: July 30, 2022 07:45:53 pm

Voter ID card link with Aadhaar मेरठ में आगामी 7 अगस्त और 21 अगस्त को जिले के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष कैंप लगाकर आधार कार्ड नंबर एकत्र किए जाएंगे। यह जानकारी जिलाधिकारी मेरठ दीपक मीणा ने दी हैं। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक एक अगस्त से प्रारम्भ की जा रही है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म -6बी में दिया जायेगा। फार्म-6बी आॅनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा। स्वःप्रमाणन के साथ With Self-authentication सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल/ऐप पर आनलाईन फार्म-6बी भर सकते हैं। इसके अलावा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्वप्रमाणीकरण के बिना With Self-authentication मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6बी ऑनलाइन जमा किया जाएगा।

