UP Board Result 2020: Exam कॉपी हुई चेक, अब Marks चढ़ाने का काम जारी

मेरठ। देश के अनलॉक (Unlock) हो जाने के बाद यूपी बोर्ड (UP Board Result 2020) के 10 वीं और 12 वीं के रिजल्ट (UP Board 10th Result 2020) की तैयारियों ने तेजी पकड़ ली है। अब मेरठ रीजन कार्यालय (UP Board meerut regional office) मे दिन रात रिजल्ट की तैयारियां जोरों पर हैं। मूल्यांकन (up board copy checking) कार्य पूरा होने के बाद अब विषयवार अंक चढ़ाने का काम किया जा रहा है।

कॉपियों का मूल्यांकन (UP Board High School Result 2020) पूरा होने के साथ ही बच्चों को मिले अंक विषयवार अंकपत्र पर चढ़ाए जा रहे हैं। जिस तेजी से मूल्यांकन हुआ है, अब परिणाम जून अंत तक आने की पूरी संभावना बन गई है। इसी के साथ परीक्षा में सम्मिलित 50 लाख से अधिक छात्र-छात्राओं का इंतजार भी पूरा हो जाएगा। मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने की शासनस्तर पर लगातार समीक्षा भी हो रही है। जल्द ही छात्र-छात्राएं उत्तर प्रदेश हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे upresults.nic.in पर चेक कर सकेंगे।

क्षेत्रीय बोर्ड सचिव राणा सहस्त्राशु सुमन ने बताया कि परीक्षार्थियों को विभिन्न विषयों में मिले नंबर अंकपत्र पर चढ़ाने के लिए कम्प्यूटर फर्मों को तीन चरणों में भेजे जाते हैं। पहले और दूसरे चरण के अंक भेजे जा चुके हैं अलग-अलग विषयों के अंक रोल नंबर के अनुसार चढ़ाए जाते हैं। तीसरे चरण में अंक भेजने के बाद मिलान का काम शुरू होगा। मूल्यांकन पूरा होने के एक महीने में परिणाम घोषित हो जाता है। इस लिहाज से जून अंत तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना है।

उन्होंने बताया कि ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सचिव नीना श्रीवास्तव को मिला तीन महीने का सेवा विस्तार भी 30 जून को समाप्त हो रहा है। मेरठ रीजन कार्यालय में दिन रात बोर्ड रिजल्ट की तैयारियां चल रही है। बता दे कि लाक् डाउन के बाद से काफी काम रूक गया था। लेकिन अब कार्यालय में बोर्ड रिजल्ट को समय से निकालने के उददेश्य से स्टाफ को समय से बुलाया जा रहा है।