मेरठ

UP Crime : मेरठ में भैंस लेकर भाग रहे चोरों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग

मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए दोनों आरोपियों से 02 तमंचें, 11000 और चोरी की भैंस भी बरामद हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

मेरठ

image

Shivmani Tyagi

Oct 31, 2025

Police Encounter

गोली लगने से घायल आरोपी पशु चोर को सहारा देकर इलाज के लिए ले जाते पुलिसकर्मी ( फोटो स्रोत मेरठ पुलिस मीडिया सेल )

UP Crime : मेरठ के खरखौदा में पुलिस की पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से चली गोलियों में दो आरोपी पशु चोरों के पैर में गोली लगी है। इन्हे बाद में पुलिसकर्मियों ने अस्पताल भर्ती कराया। दोनों घायलों ने अपने नाम तसब्बर उर्फ बल्लू पुत्र तैमूर निवासी कायस्थ बड्डा थाना किठौर जनपद मेरठ और अनिल उर्फ राजू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गूनगेझा मोहिउद्दीनपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ बताए। भागने की कोशिश कर रहे इनके तीसरे साथी इस्लाम उर्फ फम्मन पुत्र मजीद निवासी ग्राम बिसवा तोडी थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

ऐसे हुई मुठभेड़

मेरठ एसएसपी के अनुसार गुरुवार की देर रात करीब साढ़े दस बजे पुलिस को खबर मिली कि खंद्रावली गांव में अज्ञात चोरों ने यामीन पुत्र जमालुद्दीन के घर से एक भैंस चोरी कर ली है। इस सूचना पर थाना खरखौदा पुलिस की एक टीम ग्राम खंद्रावली पहुँची और आस पास के इलाकों और जंगलों में भैंस की तलाश करने लगी। इसी बीच जंगल के रास्ते पर दो संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को दिखाए दिए। पुलिस ने इनसे पता पूछते हुए रुकने के लिए इशारा किया तो इन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया।

दोनों के पैर में लगी गोली

पुलिस की ओर से की गई जबावी कार्यवाही में तसब्बर उर्फ बल्लू पुत्र तैमूर निवासी कायस्थ बड्डा थाना किठौर जनपद मेरठ और अनिल उर्फ राजू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गूनगेझा मोहिउद्दीनपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ के बाये पैर में गोली। पुलिस ने इसके बाद भागने की कोशिश कर रहे इनके तीसरे साथी को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनसे चोरी की भैंस भी बरामद कर ली।

Updated on:

31 Oct 2025 11:11 pm

Published on:

31 Oct 2025 11:10 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Meerut / UP Crime : मेरठ में भैंस लेकर भाग रहे चोरों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग

