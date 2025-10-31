UP Crime : मेरठ में भैंस लेकर भाग रहे चोरों ने पुलिस पर कर दी फायरिंग

UP Crime : मेरठ के खरखौदा में पुलिस की पशु चोरों से मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से चली गोलियों में दो आरोपी पशु चोरों के पैर में गोली लगी है। इन्हे बाद में पुलिसकर्मियों ने अस्पताल भर्ती कराया। दोनों घायलों ने अपने नाम तसब्बर उर्फ बल्लू पुत्र तैमूर निवासी कायस्थ बड्डा थाना किठौर जनपद मेरठ और अनिल उर्फ राजू पुत्र ब्रह्मपाल निवासी गूनगेझा मोहिउद्दीनपुर थाना परतापुर जनपद मेरठ बताए। भागने की कोशिश कर रहे इनके तीसरे साथी इस्लाम उर्फ फम्मन पुत्र मजीद निवासी ग्राम बिसवा तोडी थाना भोजपुर जनपद गाजियाबाद को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।