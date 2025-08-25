Patrika LogoSwitch to English

मेरठ

UP News : मेरठ-हरिद्वार हाइवे पर ऋषिकेश की मॉडल का अपहरण! चार घंटे तक…

UP News : ऋषिकेश से दिल्ली के लिए मॉडल रोडवेज बस में सवार हुई थी। दौराला क्षेत्र में मॉडल एक कार में देखी गई तो पति ने अपहरण की खबर पुलिस को दो दी।

मेरठ

Shivmani Tyagi

Aug 25, 2025

Meerut Police
प्रतीकात्मक फोटो ( फोटो स्रोत AI )

UP News : ऋषिकेश की एक मॉडल का अपहरण हो गया है। यह सूचना जैसे ही वायरलैस सैट पर फ्लैश हुई तो मेरठ पुलिस में हड़कंप मच गया। अपहरण की यह सूचना दैराला थाना क्षेत्र की बताई गई थी। इस पर पुलिस ने दौड़ लगाना शुरू किया। करीब चार घंटे तक दौड़ लगाने के बाद पुलिस ने मॉडल को सकौती में एक होटल के पास से बरामद कर लिया।

ऋषिकेश से रोडवेज बस में सवार हुई थी मॉडल ( UP News )

दौराला थना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि ऋषिकेश की मॉडल को उसके पति ने ऋषिकेश से दिल्ली जा रही बस में बैठाया था। पति को मॉडल पर शक था इसलिए पति ने पत्नी यानी मॉडल के पर्स में लोकेशन डिटेक्टर डिवाइस रख दी थी। महिला जैसे ही सकौती थाना क्षेत्र में पहुंची तो उसकी लोकेशन बस से बदल गई। इस पर पति ने अपने पुलिस को सूचना दे दी इसकी पत्नी का अपहरण कर लिया गया है।

पुलिस ने नाकाबंदी करते हुए शुरू की तलाश

इस पर पुलिस ने नाकाबंदी कर दी। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पुलिस ने सकौती थाना क्षेत्र में एक होटल के पास से कार में से बरामद कर ली। पुलिस का कहना है कि अपहरण की सूचना गलत दी गई थी। यह मामला प्रेम प्रसंग का निकला। मॉडल अपने प्रेमी के साथ उसकी कार में बैठी थी। इसलिए पति ने अपहरण की सूचना की खबर कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला को बरामद कर लिया गाय लेकि

25 Aug 2025 10:44 am

25 Aug 2025 10:43 am

