फायरिंग के मामले में जेल से छूटे रालोद जिलाध्यक्ष के भाइयों के स्वागत में फिर फायरिंग, अबकी बार 20 गिरफ्तार

किठौर थाना क्षेत्र के रहने वाले सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के रिश्तेदार शम्स परवेज और रालोद जिला अध्यक्ष मतलूब गौड ने वर्ष 2000 में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में शम्स जीत गए थए। नतीजे आने के बाद शाहिद मंजूर और शम्स परवेज अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान वहां मतलूब के भाई और समर्थक पहुंच गए और उन्होंने फायरिंग कर दी।इस घटना में शाहिद मंजूर की तरफ से भी मतलूब गॉड के भाई, मोहम्मद फारुख, महफूज उर्फ फौजी और नदीम समेत कलवा पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में चारों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 21 मार्च 2025 को इस मामले में आरोपियों के सजा हो गई थी। निजली अदालत के सजा वाले आदेश के खिलाफ चारों भाइयों की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जमानत मांगी गई।