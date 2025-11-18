फायरिंग के मामले में जेल से छूटे रालोद जिलाध्यक्ष के भाइयों के स्वागत में फिर फायरिंग, अबकी बार 20 गिरफ्तार

पकड़े गए आरोपी पुलिस हिरासत में ( फोटो स्रोत मेरठ पुलिस )
UP News : फायरिंग के मामले में जमानत पर छूटकर आए रालोद के जिला अध्यक्ष के चारों भाइयों के स्वागत में समर्थकों ने एक बार फिर से फायरिंग और आतिशबाजी कर दी। इस हुड़दंगपने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए जमानत पर छूटे चारों भाइयों समेत 20 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
यह मामला किठौर थाना क्षेत्र का है। नगर पंचायत चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन जीतने वाले पक्ष पर फायरिंग करने के मामले में जेल गए रालोद जिलाध्यक्ष मतलूब गौड़ के चार भाई माहरूफ, महफूज, नदीम और कलवा जमानत पर रिहा हुए थे। जमानत पर ये लोग घर लौटे तो समर्थकों ने इनके स्वागत में फायरिंग कर दी। फायरिंग और आतिशबाजी हुई तो पुलिस ने समर्थकों के साथ एक बार फिर से इन्हे गिरफ्तार कर लिया।
किठौर थाना क्षेत्र के रहने वाले सपा विधायक एवं पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर के रिश्तेदार शम्स परवेज और रालोद जिला अध्यक्ष मतलूब गौड ने वर्ष 2000 में नगर पंचायत का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में शम्स जीत गए थए। नतीजे आने के बाद शाहिद मंजूर और शम्स परवेज अपने घर पर बैठे थे। इसी दौरान वहां मतलूब के भाई और समर्थक पहुंच गए और उन्होंने फायरिंग कर दी।इस घटना में शाहिद मंजूर की तरफ से भी मतलूब गॉड के भाई, मोहम्मद फारुख, महफूज उर्फ फौजी और नदीम समेत कलवा पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में चारों भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। 21 मार्च 2025 को इस मामले में आरोपियों के सजा हो गई थी। निजली अदालत के सजा वाले आदेश के खिलाफ चारों भाइयों की तरफ से हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हुए जमानत मांगी गई।
हाइकोर्ट से इन्हे जमानत मिल गई। जमानत मिलने के बाद चारों भाई रिहा होकर जेल से घर पहुंचे। किठोर पहुंचते ही समर्थकों ने इनके सवागत में आतिशबाजी कर दी। गाड़ियों का काफिला घुमा दिया और फायरिंग करने के भी आरोप हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पुलिस एक्शन में आ गई। दहशत फैलाने के आरोप में जेल से जमानत पर आए चारो भाइयों समेत पुलिस ने इनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक इस मामले में कुल 20 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
