UP Police : शीशों पर काली फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन ‘ब्लैक कैट’

वाहन चोकिंग के दौरान थार से ब्लैक फिल्म उतारते पुलिसकर्मी ( फोटो स्रोत मेरठ पुलिस)
UP Police : अगर आपने भी अपने वाहन यानी कार के शीशों पर ब्लैक फिल्म लगवाई हुई तो उसे खुद ही उतार फेकिए वर्ना तो पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस ने ऐसे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन 'ब्लैक कैट' शुरू कर दिया है। पुलिस मुख्य चौराहों, बाजारों, पार्किंग और टॉल प्लाजा पर ऐसे वाहनों की चेकिंग करेगी और फिर शीशों से फिल्म उतारने के साथ-साथ वाहन मालिक से जुर्माना भी वसूला जाएगा।
मेरठ में बुधवार को ऐसे कई वाहन चालकों के खिलाफ 'ऑपरेशन ब्लैक कैट' के तहत कार्रवाई की गई। पुलिस ने अभियान के पहले ही दिन अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बेरियर लगाकर ब्लैक फिल्म लगे वाहनों को रोका और उनके खिलाफ कार्रवाई की।पुलिस का कहना है कि यह अभियान नागरिक सुरक्षा और महिलाओं की मर्यादा एवं बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चलाया जा रहा है। अभियान के तहत पुलिस सभी प्रमुख मार्गों, टोल प्लाजा, बार्डर, चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर वाहनों को चेकिंग कर रही है। अभियान के दौरान ब्लैक शीशे, ब्लैक फिल्म और संदिग्ध वाहनों पर तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ सभी थाना प्रभारियों को इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि चेकिंग के दौरान जहां भी वाहनों पर काली फिल्म या टिंटेड ग्लास लगे पाए जाएं उन्हें तत्काल हटवाया जाए और वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। एसएसपी ने कहा कि, ब्लैक शीशे लगे वाहनों का उपयोग कई बार अपराधों को छिपाने, संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने और कानून से बचने के लिए किया जाता है। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
