UP Police : शीशों पर काली फिल्म वाले वाहनों के खिलाफ शुरू हुआ पुलिस का ऑपरेशन ‘ब्लैक कैट’

मेरठ एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस के साथ-साथ सभी थाना प्रभारियों को इस अभियान को गंभीरता से लेते हुए कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि चेकिंग के दौरान जहां भी वाहनों पर काली फिल्म या टिंटेड ग्लास लगे पाए जाएं उन्हें तत्काल हटवाया जाए और वाहन स्वामी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाए। एसएसपी ने कहा कि, ब्लैक शीशे लगे वाहनों का उपयोग कई बार अपराधों को छिपाने, संदिग्ध गतिविधियों को अंजाम देने और कानून से बचने के लिए किया जाता है। इससे सड़क दुर्घटनाओं की आशंका भी प्रबल हो जाती है। इसके साथ ही महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।