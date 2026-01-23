फूट-फूट कर रोए डिप्टी सीएम, कहां- जब लखनऊ आया तो पहनने के लिए चप्पल तक…मैं गरीबी का दर्द समझता हूं,

ब्रजेश पाठक ने बताया कि जब वह पहली बार लखनऊ आए थे। तब उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर थी। कड़ाके की ठंड में उनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे। गर्मी में चप्पल और सर्दी में जूते का इंतजाम कर पाना उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने कहा कि उन्होंने गरीबी को बहुत करीब से देखा और जिया है, इसलिए आज भी जब सड़क पर किसी गरीब को दुखी देखता हूं, तो मन व्यथित हो जाता है। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि वह खुद को किसी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति नहीं, बल्कि गरीबों की सेवा करने वाला इंसान मानते हैं। उन्होंने अपने संघर्ष के दिनों का जिक्र करते हुए बताया कि उन्हें खाना बनाना भी नहीं आता था। आटा गूंथते समय कभी आटा ज्यादा हो जाता था। तो कभी पानी। कई बार जरूरत से ज्यादा आटा बन जाता था। जबकि खाने वाला केवल एक ही व्यक्ति होता था।